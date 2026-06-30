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CM 2026. Marocul a ajuns în optimi, după ce a eliminat echipa Ţărilor de Jos la loviturile de departajare

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MONTERREY, 29-06-2026, Monterrey Stadium, Match between Morocco and The Netherlands during the World Cup 2026. Picture shows Morocco player Neil El Aynaoui, Netherlands player Teun Koopmeinders Credit: Pro Shots/Alamy Live News
Marocul a învins Țările de Jos la Cupa Mondială 2026. Foto: Profimedia
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Reprezentativa Marocului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Ţărilor de Jos la loviturile de departajare, scor 3-2 (1-1).

La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirilor, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1.

Ţările de Jos au deschis scorul în minutul 72, prin Gakpo.

Marocanii au egalat în minutul 90+1, prin Diop.

La loviturile de departajare, pentru Maroc au transformat Rahimi, Talbi şi Saibari şi au ratat El Aynaoui şi Hakimi

Pentru Ţările de Jos au transformat Koopmeiners şi Weghorst şi au ratat Kluivert, Timber şi Summerville.

Ţările de Jos: Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners - 71), Van de Ven (Hato - 86) - Gravenberch (Timber -86 ), De Jong (De Roon - 110)- Summerville, Brobbey (Weghorst - 71), Gakpo (Kluivert - 113). Selecţioner: Louis Van Gaal

Maroc: Bounou - Hakimi, Diop, Riad (Salah-Eddine - 75), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi (El Mourabet - 79) - Brahim Diaz (Yassine - 79), Ounahi (Rahimi - 86), El Khannouss (Talbi - 87)- Saibari. Selecţioner: Mohamed Ouahbi

Meciul a fost arbitrat de brazilianul Wilton Sampaio. 

Marocul va întâlni Canada în optimile de finală. 

Editor : Ș.R.

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