Live TV

Video Un bărbat din Brașov a fost arestat după ce și-a bătut partenera. Incidentul, filmat de un localnic

Data actualizării: Data publicării:
barbat agresor
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a bătut partenera. Incidentul a fost filmat și reclamat de un localnic.

Un bărbat de 44 de ani din municipiul Săcele a ajuns în arest preventiv după ce şi-ar fi agresat partenera de viaţă într-un spaţiu public din localitate, sesizarea fiind făcută la poliţie de către o persoană care a surprins incidentul. 

„Cercetările demarate imediat după primirea sesizării au dus la identificarea atât a persoanei vătămate, cât şi a bărbatului agresor, stabilindu-se faptul că, la data de 27 iunie, în jurul orei 23:00, în timp ce femeia, de 47 de ani, din municipiul Săcele, se afla într-o zonă publică din localitate, pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, ar fi fost agresată fizic de către partenerul acesteia, de 44 de ani. Poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent asupra integrităţii fizice şi libertăţii persoanei vătămate, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, pentru protejarea victimei”, a transmis, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.  

Totodată, poliţiştii au analizat măsurile legale aplicabile în astfel de situaţii, iar în baza materialului probator existent în dosarul penal întocmit pentru violenţă în familie, cercetări efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore. 

Ulterior acestei măsuri, bărbatul reţinut a fost prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. 

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice - 0800.500.333. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
4
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
George Simion și Silvia Uscov.
5
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Digi Sport
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
benzinarie - Kaliningrad
Criza de combustibil din Rusia se agravează. Poliția a fost mobilizată pentru a gestiona cozile de la benzinăriile din Irkuțk
strada sforii brasov
Cea mai îngustă stradă din România va fi restaurată. Primăria a obținut acordul proprietarilor din zonă
dna-flagrant
Un comisar șef de Poliție din Buzău a fost prins în flagrant de DNA. Metoda prin care ar fi ajutat un condamnat la închisoare
ursi pe strazi
„E o soluție, dar nu eficientă”. Ce spun românii din zonele de munte despre legea care dublează cota de recoltare în cazul urșilor
masina de politie
Jaf de 2 milioane de euro în Corbeanca. Suspecții, un bărbat care a fost arestat preventiv și fiica lui plasată sub control judiciar
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-07-01T092349.457
Furtuna a făcut ravagii în România și a paralizat Capitala: un mort...
Bacalaureat 2026 de la ora 13.00. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Elevii care nu au ajuns la timp la examen pot...
photo-collage.png - 2026-07-01T094335.493
Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar din cauză că a...
culturi canicula oltenie
Arșița face prăpăd în „Sahara Olteniei”. Culturi întregi, în pericol...
Ultimele știri
Influencerii francezi au interzis la a face reclamă pentru Shein și Temu: care e motivul
De la 1 iulie, componenta de distribuție din factura la gaze scade pentru majoritatea consumatorilor. Ce spune ANRE despre noile tarife
Noi tensiuni SUA-Vatican. JD Vance îl contrazice pe papa Leon în disputa privind imigrația: „Poziția Vaticanului este îngrijorătoare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă Raluca Moianu în 2026, după ce a renunțat la cariera în televiziune. Fosta prezentatoare are...
Cancan
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice...
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Ilie Dumitrescu, la 57 de ani. Cele trei produse pe care le evită
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Impactul economic produs în sportul românesc de modificările aduse Legii 4. Cum va fi afectat, de fapt...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gest inexplicabil la Mexic - Ecuador! OUT în minutul 90+5: "Fără creier / Să-ți fie rușine, reprezinți o țară...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...