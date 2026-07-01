Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a bătut partenera. Incidentul a fost filmat și reclamat de un localnic.

Un bărbat de 44 de ani din municipiul Săcele a ajuns în arest preventiv după ce şi-ar fi agresat partenera de viaţă într-un spaţiu public din localitate, sesizarea fiind făcută la poliţie de către o persoană care a surprins incidentul.

„Cercetările demarate imediat după primirea sesizării au dus la identificarea atât a persoanei vătămate, cât şi a bărbatului agresor, stabilindu-se faptul că, la data de 27 iunie, în jurul orei 23:00, în timp ce femeia, de 47 de ani, din municipiul Săcele, se afla într-o zonă publică din localitate, pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, ar fi fost agresată fizic de către partenerul acesteia, de 44 de ani. Poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent asupra integrităţii fizice şi libertăţii persoanei vătămate, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, pentru protejarea victimei”, a transmis, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Totodată, poliţiştii au analizat măsurile legale aplicabile în astfel de situaţii, iar în baza materialului probator existent în dosarul penal întocmit pentru violenţă în familie, cercetări efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Ulterior acestei măsuri, bărbatul reţinut a fost prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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Editor : A.C.