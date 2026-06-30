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CM 2026. Șoc la Cupa Mondială: Germania pleacă acasă din șaisprezecimi, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare

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faza de joc din meciul germania - paraguay
Foto: Profimedia
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Reprezentativa Germaniei a fost eliminată în 16-imile Cupei Mondiale, după ce a fost învinsă de selecţionata Paraguayului, scor 4-3, la loviturile de departajare, relatează News.ro.

La finalul celor 90 de minute de joc şi a celor două reprize de prelungiri, scorul a fost egal 1-1. 

Paraguay a deschis scorul în minutul 42, prin Enciso, care a marcat cu capul. 

Havertz a egalat în minutul 54, după o centrare de la Wirtz. 

În minutul 102, Tah a marcat, dar golul său a fost anulat după analiza VAR, din cauza unui fault comis de Anton asupra lui Gill, care l-a împiedicat pe portarul paraguayan să intervină aşa cum dorea.

La loviturile de departajare, pentru Germania au transformat Kimmich, Musiala şi Amiri şi au ratat Havertz, Woltemade.şi Tah.

Pentru Paraguay au transformat Mauricio, Gomez, Galarza şi Canale şi au ratat Sanabria şi Balbuena. 

GERMANIA: Neuer - Kimmich, Rüdiger (Thiaw - 110), Tah, Brown - Nmecha (Goretzka - 46), Pavlovic (Anton - 79) - Sané (Woltemade - 88), Undav (Musiala -63), Wirtz (Amiri - 110) - Havertz.
Selecţioner: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill - Junior Alonso (Balbuena - 120+2), Canale, Gustavo Gómez, Cáceres (Ojeda - 99) - Bobadilla (Sanabria - 99), Galarza, Cubas - Almirón (Velazquez - 91), Enciso (Mauricio - 57), Avalos (Caballero -55).
Selecţioner: Gustavo Alfaro

Meciul a fost arbitrat de marocanul Jalal Jayed. 

În optimi, Paraguay va întâlni învingătoarea meciului dintre Franța şi Suedia. 

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Editor : Liviu Cojan

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