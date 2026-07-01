Live TV

Video Bacalaureat 2026: Elevii care nu au ajuns la timp la examen pot susține proba la ora 13:00

Data actualizării: Data publicării:
Bacalaureat 2026 de la ora 13.00. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026 de la ora 13.00. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Proba de la ora 13:00, destinată candidaților care nu au putut ajunge la examen

Elevii care, din motive neimputabile lor, nu au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, programată de la ora 9:00, pot susține testarea începând cu ora 13:00, pe baza subiectului de rezervă. Informația a fost confirmată pentru Digi24.ro de secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion.

Începând cu ora 9:00, subiectele la matematică și istorie au fost distribuite în centrele de examen, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Proba de la ora 13:00, destinată candidaților care nu au putut ajunge la examen

Procedura este prevăzută în metodologia de organizare a examenului și este pusă în aplicare doar în situațiile în care apar împrejurări independente de voința candidatului.

„Da, este corect. Dar este procedura standard (ca elevii să susțină proba la o altă oră, pe baza subiectului de rezervă). De fiecare dată avem situații în care elevul nu ajunge din cauze neimputabile lui și apelăm la subiectul de rezervă.”, a declarat Sorin Ion pentru Digi24.ro

Oficialul a precizat că, la acest moment, este prea devreme pentru a spune dacă vor exista astfel de cazuri în sesiunea de miercuri, 1 iulie.

„În acest moment (ora 9:00), în centrele de examen se concentrează pe startul probei. Până la ora 11 se primesc solicitări de subiect de rezervă, deci este timp. Este prematur să dăm cifre.”, a explicat secretarul de stat

Proba a fost amânată cu o zi din cauza caniculei

Reamintim că proba obligatorie a profilului a fost reprogramată pentru miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației și Cercetării a decis amânarea cu o zi a examenului, pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă. Măsura, aprobată prin ordin de ministru, a avut ca scop protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului, fără a modifica restul calendarului Bacalaureatului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
4
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
George Simion și Silvia Uscov.
5
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Digi Sport
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Se reiau examenele după amânarea provocată de caniculă. Calendarul probelor scrise rămase
Nota minimă pentru Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Care este nota minimă pentru promovarea examenului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații
Barem de corectare la română, bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la Bacalaureat 2026
Reguli în sala de examen la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Cum pot fi corectate greșelile din lucrare. Regulile pe care candidații trebuie să le respecte în sala de examen
Reguli Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-07-01T092349.457
Furtuna a făcut ravagii în România și a paralizat Capitala: un mort...
photo-collage.png - 2026-07-01T094335.493
Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar din cauză că a...
culturi canicula oltenie
Arșița face prăpăd în „Sahara Olteniei”. Culturi întregi, în pericol...
oameni pe strada
Raport oficial: Românii sunt mai nemulțumiți de calitatea vieții...
Ultimele știri
Influencerii francezi au interzis la a face reclamă pentru Shein și Temu: care e motivul
De la 1 iulie, componenta de distribuție din factura la gaze scade pentru majoritatea consumatorilor. Ce spune ANRE despre noile tarife
Noi tensiuni SUA-Vatican. JD Vance îl contrazice pe papa Leon în disputa privind imigrația: „Poziția Vaticanului este îngrijorătoare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă Raluca Moianu în 2026, după ce a renunțat la cariera în televiziune. Fosta prezentatoare are...
Cancan
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice...
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Ilie Dumitrescu, la 57 de ani. Cele trei produse pe care le evită
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Impactul economic produs în sportul românesc de modificările aduse Legii 4. Cum va fi afectat, de fapt...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gest inexplicabil la Mexic - Ecuador! OUT în minutul 90+5: "Fără creier / Să-ți fie rușine, reprezinți o țară...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...