Elevii care, din motive neimputabile lor, nu au reușit să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, programată de la ora 9:00, pot susține testarea începând cu ora 13:00, pe baza subiectului de rezervă. Informația a fost confirmată pentru Digi24.ro de secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion.

Începând cu ora 9:00, subiectele la matematică și istorie au fost distribuite în centrele de examen, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Proba de la ora 13:00, destinată candidaților care nu au putut ajunge la examen

Procedura este prevăzută în metodologia de organizare a examenului și este pusă în aplicare doar în situațiile în care apar împrejurări independente de voința candidatului.

„Da, este corect. Dar este procedura standard (ca elevii să susțină proba la o altă oră, pe baza subiectului de rezervă). De fiecare dată avem situații în care elevul nu ajunge din cauze neimputabile lui și apelăm la subiectul de rezervă.”, a declarat Sorin Ion pentru Digi24.ro

Oficialul a precizat că, la acest moment, este prea devreme pentru a spune dacă vor exista astfel de cazuri în sesiunea de miercuri, 1 iulie.

„În acest moment (ora 9:00), în centrele de examen se concentrează pe startul probei. Până la ora 11 se primesc solicitări de subiect de rezervă, deci este timp. Este prematur să dăm cifre.”, a explicat secretarul de stat

Proba a fost amânată cu o zi din cauza caniculei

Reamintim că proba obligatorie a profilului a fost reprogramată pentru miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației și Cercetării a decis amânarea cu o zi a examenului, pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă. Măsura, aprobată prin ordin de ministru, a avut ca scop protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului, fără a modifica restul calendarului Bacalaureatului.

Editor : C.S.