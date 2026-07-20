Tragedie în Spania, după câștigarea Cupei Mondiale: Un băiat de 13 ani a murit în timpul celebrării victoriei

Un adolescent în vârstă de 13 ani a murit la Ciudad Rodrigo, în provincia Salamanca, din vestul Spaniei, în noaptea de duminică spre luni, în urma prăbuşirii unei fântâni în timpul sărbătorilor organizate cu ocazia victoriei echipei „La Roja” în finala Cupei Mondiale (1-0 după prelungiri împotriva Argentinei), a anunţat primăria oraşului.

„Primăria din Ciudad Rodrigo îşi exprimă durerea şi îşi prezintă condoleanţele pentru decesul băiatului de 13 ani. (...) Ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătorire a victoriei echipei Spaniei la Cupa Mondială de fotbal s-a transformat într-o tragedie”, a anunţat astfel primăria pe pagina sa de Facebook, urând însănătoşire grabnică „celorlalţi răniţi”, scrie News.ro.

„La câteva minute după ora 00:30, ora locală, serviciile de urgenţă au primit mai multe apeluri privind prăbuşirea unei fântâni peste mai multe persoane”, au precizat luni dimineaţă serviciile de urgenţă din Castilia şi León pe platforma X, adăugând că un alt tânăr a fost rănit.

Potrivit presei spaniole, mai mulţi spectatori se urcaseră pe această fântână, care s-a prăbuşit sub greutatea lor.

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Editor : A.P.