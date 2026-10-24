Live TV

Galerie Foto Proteste la Madrid înainte de alegerile legislative: 25.000 de oameni cer apărarea pensiilor publice. Ce promite premierul Sanchez

Data actualizării: Data publicării:
proteste pensionari spania madrid
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce promite opoziția în privința pensiilor Alegeri anticipate după blocarea unor măsuri privind locuințele

Mii de persoane au manifestat sâmbătă, în centrul Madridului, pentru apărarea pensiilor publice, înaintea alegerilor legislative anticipate din 29 noiembrie, în timp ce premierul socialist Pedro Sanchez a promis că, dacă va rămâne la guvernare, va consolida prin Constituție dreptul la avort și va menține dreptul la eutanasie.

Potrivit agenției France Presse, aproximativ 25.000 de persoane au participat la manifestația din capitala spaniolă, conform datelor comunicate de prefectura Madridului. Protestatarii au cerut protejarea sistemului public de pensii și a serviciilor publice, în contextul acuzațiilor lansate de stânga la adresa Partidului Popular (PP), de opoziție, privind o posibilă privatizare parțială a sistemului public de pensii, scrie Agerpres.

Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Deschide galeria foto

Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 9
Pensionari și susținători ai acestora participă la un marș pentru apărarea drepturilor la pensie, la Madrid, Spania, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
,

Marșul s-a desfășurat în liniște, pe o distanță de aproape doi kilometri, între gara Atocha și strada Alcala, trecând pe lângă Muzeul Prado și prin piața Cibeles.

„Pensiile trebuie să fie intangibile!”, a declarat Pilar, o femeie de 64 de ani, citată de AFP. Aceasta și-a exprimat îngrijorarea față de tendința de privatizare a serviciilor și a cerut apărarea educației și a sănătății publice.

Un alt participant, Juan Fernandez, în vârstă de 38 de ani, angajat în administrația publică la Sevilia, a spus că trăiește „în incertitudine” în privința viitoarei sale pensii și s-a opus unei reforme care ar permite privatizarea sistemului, conform AFP și EFE preluate de Agerpres.

Ce promite opoziția în privința pensiilor

Liderul PP, Alberto Alberto Nunez Feijoo, a declarat luni că formațiunea sa va majora pensiile conform legii dacă va câștiga alegerile. Declarația a venit ca răspuns la acuzațiile guvernului condus de Sanchez, potrivit căruia conservatorii ar intenționa să modifice mecanismul actual de indexare a pensiilor în funcție de inflație, aplicat de la 1 ianuarie 2022.

La sfârșitul anului 2021, PP a votat împotriva proiectului de lege, criticând costurile acestuia pentru finanțele publice.

În paralel cu dezbaterea privind pensiile, Pedro Sanchez a abordat drepturile sociale și economice în cadrul unui miting de precampanie organizat sâmbătă la Palatul Congreselor din Granada. Liderul socialist a afirmat că, dacă va conduce guvernul în următoarea legislatură, va consolida și va garanta prin Constituție dreptul la avort.

Citește și: Românii din Spania, din ce în ce mai puțini: o treime au plecat din țară în ultimul deceniu. Cum se explică fenomenul

Sanchez a promis, de asemenea, că va menține eutanasia ca „o cucerire” și a avertizat asupra reducerilor de drepturi sociale și economice pe care, în opinia sa, le-ar putea aduce guvernele Partidului Popular sau ale formațiunii de extremă dreapta Vox, relatează agenția spaniolă EFE.

Premierul l-a criticat pe Feijoo pentru declarațiile acestuia despre feminism și drepturile femeilor.

„A fi feminist nu înseamnă să crești printre femei, a fi feminist nu înseamnă să restrângi drepturile femeilor”, a afirmat Sanchez, adăugând că niciun bărbat nu ar trebui să mai controleze drepturile și corpul femeilor.

La mitingul din Granada, Sanchez a fost însoțit de Maria Jesus Montero, lidera socialiștilor din Andaluzia. El și-a început discursul prin lectura poemului „Cantos nuevos”, al poetului Federico Garcia Lorca, originar din această regiune.

Alegeri anticipate după blocarea unor măsuri privind locuințele

Pedro Sanchez a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, după ce Parlamentul a respins, la începutul lunii octombrie, două măsuri guvernamentale privind criza locuințelor. Decizia vine în contextul dificultăților coaliției de guvernare de a obține sprijin parlamentar pentru proiectele sale.

Premierul a declarat că urmărește obținerea unei majorități progresiste mai largi pentru a putea continua reformele și a aborda probleme precum inegalitățile sociale, serviciile publice și accesul la locuințe, potrivit agenției Reuters.

Citește și: „Un singur copil este de ajuns”. Europa îmbătrânește. Cine va susține sistemele de pensii în viitor?

În Spania, pensia medie pentru limită de vârstă era de 1.576 de euro pe lună în septembrie, pentru aproape 6,8 milioane de beneficiari, potrivit Ministerului Securității Sociale, citat de AFP.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
2
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
3
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
loto numere
5
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
Digi Sport
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani in portofel
CCR analizează dacă plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei este constituțională
Palazzo Chigi - Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez
Italia și Spania pun capăt controalelor la frontieră, după luni de tensiuni provocate de criza migranților din Ceuta
Pedro Sánchez
Reacție dură a guvernului spaniol după ce Milei l-a numit dictator pe premierul Sanchez
Javier Milei, President Of Argentina Visits Madrid., Spain - 21 Oct 2026
Președintele argentinian Javier Milei, în vizită la Madrid, îl face „dictator”, „hoț” și „corupt” pe premierul de stânga Pedro Sanchez
luca niculescu inquam malina norocea
Premierul Luca Niculescu dă asigurări că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat: „Nimeni nu se atinge de el”
Recomandările redacţiei
Ședință de lucru la Palatul Victoria.
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are...
bloc evacuat
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în...
2026-10-20-2542
Cine conduce Guvernul: Sorin Grindeanu sau Luca Niculescu? Răspunsul...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Elicopter Black Hawk, misiune în Marea Neagră, pentru căutarea...
Ultimele știri
Rareș Bogdan, critici la adresa lui Bolojan: „A dat-o de gard total”. Ce soluție propune pentru reducerea deficitului
Viorel Păunescu, fost președinte al clubului Steaua, a murit la 91 de ani. Fotbaliștii vor ține un moment de reculegere
Kim Jong Un a trecut granița în China pe un pod deschis la 12 ani de la finalizare. Întâlnire la nivel înalt la Dandong
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"E greu să te întorci acasă când părinții nu mai sunt". Laura Cosoi, mărturisire sfâșietoare după o vizită la...
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
Cum a murit Dan Coe? Dezvăluiri surpriză despre cea mai mare controversă din istoria Rapidului
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu! Cum arăta fostul președinte al Stelei înainte să nu mai poată...
Adevărul
„Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit...
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Stallone, după ce a fost criticat pentru distribuirea fiicei sale în „Tulsa King”: „Vrem ce e mai bun pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a stat de vorbă cu Luca Niculescu și a dat verdictul: "Cum spuneam și de Nicușor Dan"
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...