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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie

Data publicării:
digistoria 27sept
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Din articol
1914 - ROMÂNIA ÎȘI PIERDE PRIMUL REGE 1825 - PUTEREA ABURULUI 1908 - „MAȘINA SECOLULUI” PORNEȘTE MOTORUL

1914 - ROMÂNIA ÎȘI PIERDE PRIMUL REGE

Primul Rege al României, Carol I, își dă ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România.

De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern.

Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit Coroana de Oțel de la unchiul său și a întregit România.

1825 - PUTEREA ABURULUI

În Nordul Angliei este deschisă prima cale ferată publică din lume care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară.

De locomotiva creată de inginerul George Stephenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie.

10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.

1908 - „MAȘINA SECOLULUI” PORNEȘTE MOTORUL

Fabrica Ford din Detroit își deschide linia de producție pentru Modelul T. Henry Ford dorea să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din SUA.

Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate Model T să fie vopsite în negru.

Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de Model T s-au vândut pe glob. A fost votată „Mașina Secolului”.

Editor : A.P.

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