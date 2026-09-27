Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie Data publicării: 27.09.2026 09:19 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1914 - ROMÂNIA ÎȘI PIERDE PRIMUL REGE 1825 - PUTEREA ABURULUI 1908 - „MAȘINA SECOLULUI” PORNEȘTE MOTORUL Mașină în flăcări pe DN1. Imagini cu șoferul care cere disperat ajutor, dar minute în șir nu oprește nimeni Imagini spectaculoase de la Paris. Sute de mii de oameni l-au întâmpinat pe Papa Leon al XIV-lea Ce spune Ciprian Ciucu despre șansele ca Guvernul Mureșan să treacă de Parlament Kiwano, „castravetele cu coarne” din Africa, crește la Buzău. Se vinde cu 10 lei bucata și rezistă jumătate de an Orășenii care se încălzesc la gura sobei. Cum arată, în 2026, viața la bloc cu sobe pe lemne: „Umplu o sacoșă, am urcat cu ele” Ce spune directoarea unui cunoscut liceu din București despre reintroducerea uniformei școlare obligatorii Surpriză în prognoza meteo pentru octombrie: temperaturi de 25 de grade, dar dimineți reci Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare (sondaj) 1914 - ROMÂNIA ÎȘI PIERDE PRIMUL REGEPrimul Rege al României, Carol I, își dă ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România. De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern.Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit Coroana de Oțel de la unchiul său și a întregit România.1825 - PUTEREA ABURULUIÎn Nordul Angliei este deschisă prima cale ferată publică din lume care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară. De locomotiva creată de inginerul George Stephenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie.10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.1908 - „MAȘINA SECOLULUI” PORNEȘTE MOTORULFabrica Ford din Detroit își deschide linia de producție pentru Modelul T. Henry Ford dorea să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din SUA.Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate Model T să fie vopsite în negru.Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de Model T s-au vândut pe glob. A fost votată „Mașina Secolului”. Editor : A.P. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni... 2 Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide... 3 WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului... 4 Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie... 5 Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...