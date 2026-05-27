MedLife devine partener de sănătate și wellbeing în proiectul Via Transilvanica, „drumul care unește”

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, anunță un parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social pentru susținerea activităților desfășurate în cadrul proiectului Via Transilvanica, cel mai amplu și cunoscut traseu de drumeție și turism cultural din România.

Ca partener principal pe zona de sănătate și wellbeing, MedLife își propune să contribuie la promovarea prevenției prin adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat, punând în valoare impactul pozitiv al mersului în natură, pe distanțe lungi, asupra sănătății fizice și emoționale. Parteneriatul reflectă preocuparea constantă a companiei pentru inițiative care susțin starea de bine, atât la nivel individual, cât și de comunitate.

„La MedLife, credem că sănătatea înseamnă mai mult decât acces la servicii medicale - înseamnă prevenție, echilibru și obiceiuri care contribuie, zi de zi, la o viață mai bună. Via Transilvanica este un proiect care vorbește exact despre aceste valori: mișcare, reconectare cu natura, comunitate și grijă pentru starea de bine. Ne bucurăm să devenim parteneri ai Asociației Tășuleasa Social și să susținem un proiect emblematic pentru România, care inspiră oamenii să adopte un stil de viață activ și sănătos. În perioada următoare, ne propunem să dezvoltăm împreună inițiative concrete prin care să aducem în atenția oamenilor impactul mișcării asupra sănătății fizice și psiho-emoționale, dar și asupra comportamentelor repetitive cu potențial problematic”, a declarat Dr. Nicolae Marcu, Director de Sănătate și Operațiuni MedLife.

Cunoscut drept „drumul care unește”, Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, având a treia poartă de intrare prin orașul Brașov, care poate fi parcurs, pe segmente sau integral, pe jos, cu bicicleta sau călare. Cărarea se întinde pe 1.600 de kilometri, trece prin zece județe, sute de comunități locale și opt regiuni cultural-istorice, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de turism sustenabil și regenerativ din România.

„De multe ori am spus că Via Transilvanica este un traseu de drumeție, dar și un fel de terapie simplă și firească, pe care oamenii au uitat-o. Mersul pe jos, liniștea, ritmul naturii și întâlnirea cu oamenii de pe drum au un efect real asupra sănătății noastre, atât fizice, cât și sufletești. Cred că lumea începe să înțeleagă tot mai mult că starea de bine nu vine doar din zona de tratament, ci și din felul în care alegem să trăim. Tocmai de aceea, colaborarea cu MedLife are foarte mult sens pentru noi. Ne bucură să avem alături un partener care promovează prevenția dincolo de cabinetul medical și care înțelege că un drum ca Via Transilvanica poate deveni un instrument real de reconectare, echilibru și grijă față de sine.”, a declarat Alin Uhlmann Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

Prin acest parteneriat, MedLife și Asociația Tășuleasa Social își propun să încurajeze mersul pe jos și reconectarea cu natura ca parte a unui stil de viață sănătos și sustenabil. Implicarea MedLife și activitățile care vor fi desfășurate în cadrul proiectului vizează promovarea sănătății și a stării de bine în rândul comunităților și al celor care aleg să descopere Via Transilvanica.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

