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Doi alpiniști români au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni. Nu se mai știa nimic despre ei din 9 iulie

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Mountains of the Gran Paradiso group at the head of Valnontey (Gran Paradiso National Park).
Foto: Profimedia
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Doi alpinişti români şi-au pierdut viaţa în masivul Gran Paradiso din Italia după ce au căzut într-o crevasă, au anunţat luni echipele de salvatori italieni, potrivit agenţiei ANSA, citată de Agerpres.

Trupurile neînsufleţite au fost recuperate de echipa salvamont din Valle d'Aosta, care îi căuta din data de 9 iulie, când au plecat de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru a porni în escaladă. În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. În această dimineaţă a fost localizată crevasa, iar cei doi alpinişti, care au căzut de la o înălţime de circa 20 de metri, au fost extraşi.

Operaţiunile de identificare sunt încredinţate Guardia di Finanza din Entreves-Courmayeur.

Ambele victime sunt de naţionalitate română. Numele acestora nu au fost făcute încă publice. Fiul unuia dintre aceştia a dat alarma după ce nu a mai reuşit să-i contacteze. Trupurile au fost găsite la o altitudine de 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.

Editor : M.B.

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