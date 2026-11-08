Statele Unite și China sunt implicate într-o competiție globală pentru a determina cine va domina inteligența artificială și dacă democrațiile sau autocrațiile vor fi cele care vor stabili standardele și valorile noii ere digitale. Statele Unite sunt lidere mondiale în sofisticarea și puterea modelelor lor de inteligență artificială, iar baza lor de inovare și investițiile în cercetare și dezvoltare rămân de neegalat. Însă competiția în domeniul inteligenței artificiale este mult mai amplă decât simpla modelare. Aceasta cuprinde un ecosistem tehnologic care include generarea de energie, serverele și implementarea în aplicații din lumea reală, scrie Foreign Affairs.

Taiwanul a jucat un rol crucial în menținerea superiorității tehnologice a SUA

Jensen Huang, cofondator și CEO al Nvidia, a descris industria inteligenței artificiale ca o prăjitură cu cinci straturi, cu energia la bază și cipuri, infrastructură, modele și aplicații deasupra. Pentru a câștiga cursa inteligenței artificiale cu China, Statele Unite trebuie să mențină sau să stabilească un avantaj în fiecare dintre aceste straturi. Și pentru a face acest lucru, Statele Unite au nevoie de Taiwan.

Taiwanul produce peste 90% dintre cei mai avangardiști semiconductori din lume, ceea ce îi face indispensabili industriei de inteligență artificială din Statele Unite. Companiile taiwaneze asamblează, de asemenea, aproximativ 90% din serverele care alimentează economia globală a inteligenței artificiale. Având puncte forte complementare în fabricație, respectiv proiectare, Taiwan și Statele Unite au construit un parteneriat care se consolidează reciproc în domeniul inteligenței artificiale, ceea ce a susținut poziția de lider a SUA în acest sector. Alături de țările democratice din întreaga lume care nu doresc să se bazeze pe China pentru nevoile lor tehnologice, parteneriatul SUA-Taiwan a făcut posibil și un lanț de aprovizionare sigur în domeniul inteligenței artificiale.

Unii factori de decizie din Statele Unite au dat vina pe Taiwan pentru externalizarea producției de semiconductori din SUA. Deși este adevărat că Statele Unite nu mai fabrică o parte la fel de mare din cipurile lumii ca la mijlocul secolului al XX-lea, această narațiune ascunde povestea de ansamblu.

Taiwanul nu a slăbit industria semiconductorilor din SUA. În schimb, Taiwanul a fost crucial pentru menținerea superiorității tehnologice a Statelor Unite. Prin crearea unei nișe în producția avansată și managementul lanțului de aprovizionare, Taiwanul poate ajuta Statele Unite să își mențină avantajul în inovație și cercetare și dezvoltare. Pe măsură ce miza cursei AI crește, Taipei și Washington - și restul lumii democratice - vor trebui să lucreze împreună pentru a învinge.

În primul rând, inteligența artificială se bazează pe accesul la semiconductori avansați. În mare parte din anii 1950 până în anii 1970, Statele Unite au dominat întreaga industrie a cipurilor, de la proiectare la fabricație. După cum notează Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, „Statele Unite au creat industria semiconductorilor modernă și au fost lideri istorici în dezvoltarea acestei tehnologii”.

Dar, pe măsură ce cipurile au devenit din ce în ce mai complexe și mai scump de produs, industria a devenit mai specializată. Deși Silicon Valley și-a menținut poziția de lider în proiectarea cipurilor, a început să externalizeze capacitatea de producție către Asia de Est. Astăzi, în timp ce Washingtonul încearcă să relanseze producția, înțelegerea surselor acestei schimbări este esențială pentru a determina cum să se contruiască cel mai eficient capacitatea SUA.

De fapt, industria semiconductorilor din Taiwan s-a născut din cooperarea dintre SUA și Taiwan. Odată cu debutul globalizării și extinderea liberului schimb începând cu anii 1970, companiile americane și-au accelerat eforturile de a externaliza fabricarea de cipuri către parteneri de peste hotare. Guvernul Taiwanului, căutând să avanseze în lanțul valoric global, a înființat Institutul de Cercetare în Tehnologie Industrială, o organizație pentru dezvoltarea de noi afaceri tehnologice și canalizarea cercetării și dezvoltării către industrii; a cumpărat licențe tehnologice din Statele Unite; și a construit Parcul Științific Hsinchu în nord-vestul Taiwanului. Taiwanul a investit, de asemenea, masiv în educația și formarea inginerilor. Pe măsură ce industria semiconductorilor s-a dezvoltat, marile firme de tehnologie taiwaneze, cum ar fi TSMC, și-au extins operațiunile, iar nenumărate întreprinderi mici și mijlocii au contribuit la lanțurile de aprovizionare, creând un cerc care a încurajat antreprenoriatul, a consolidat reglementările și standardele și a promovat cooperarea internațională.

Rezultatul a fost un ecosistem industrial specializat, colaborativ și dificil de reprodus. Acest ecosistem a oferit Statelor Unite libertatea de a face ceea ce știu cel mai bine: să proiecteze cipuri incredibil de complexe. Investițiile Taiwanului în producție nu numai că au redus costul tehnologiei americane, dar au însemnat și că orice ar fi visat Silicon Valley, Taiwanul a fost în curând capabil să construiască.

Prin urmare, succesul Taiwanului ca putere în domeniul semiconductorilor nu a fost niciodată în detrimentul Statelor Unite. Mai degrabă, s-a bazat pe decenii de colaborare, o diviziune a muncii și încredere reciprocă între Washington și Taipei.

Astăzi, Statele Unite continuă să fie lideri mondiali în inovația, proiectarea și cercetarea și dezvoltarea semiconductorilor, în timp ce Taiwanul se află în fruntea producției avansate, a ambalării și a integrării lanțului de aprovizionare. Firmele de tehnologie americane precum Nvidia, Apple și Qualcomm au nevoie de sectorul de producție din Taiwan pentru a-și transforma ideile creative în produse utilizabile. În loc să înlocuiască Statele Unite, Taiwanul permite inovației americane să ajungă pe piețele globale.

Totuși, Taiwanul înțelege hotărârea Washingtonului de a consolida producția internă de semiconductori și este dispus să sprijine acest efort. TSMC s-a angajat să investească 265 de miliarde de dolari în fabrici de fabricare a semiconductorilor din Arizona. Peste 20 de alte companii taiwaneze au investit, de asemenea, miliarde de dolari în ecosistemul semiconductorilor din SUA, creând locuri de muncă și extinzând capacitatea de producție în Statele Unite.

Pentru Taiwan, aceste investiții consolidează parteneriatul existent cu Statele Unite în ceea ce privește lanțul de aprovizionare. Acestea vor deveni și mai importante pe măsură ce ecosistemul semiconductorilor din SUA se dezvoltă, deoarece Statele Unite vor trebui să se bazeze pe cunoștințele și rețeaua de furnizori și ingineri a Taiwanului, construită de-a lungul deceniilor, pentru a-și dezvolta în mod durabil propria industrie. Nu există nicio contradicție între ceea ce este bine pentru Statele Unite și ceea ce este bine pentru Taiwan: având în vedere că cererea de cipuri continuă să crească, ambele părți beneficiază de un parteneriat mai profund și de schimbul de expertiză și de securitatea lanțului de aprovizionare.

În aceeași echipă

Pe măsură ce cursa pentru inteligența artificială se intensifică, aceasta va deveni și o competiție privind valorile, gestionarea datelor și încrederea. Dacă Statele Unite, aliații și partenerii săi democratici doresc să rămână în fruntea tehnologiei, trebuie să colaboreze pentru a crea ecosisteme de inteligență artificială sigure și de încredere, care să reflecte principiile lor.

Colaborarea în lanțul de aprovizionare va fi crucială, pentru că niciun loc nu poate domina fiecare aspect al ecosistemului AI. Statele Unite excelează în inovație și găzduiesc platforme majore; Japonia este lider în rafinarea specializată, reciclarea și cercetarea resurselor marine adânci, precum și în echipamentele de fabricație a semiconductorilor de precizie; Olanda furnizează mașini avansate de litografie necesare pentru a produce cele mai avansate cipuri; iar Taiwanul este specializat în fabricarea și ambalarea plachetelor. Numai prin coordonare aceste țări pot construi lanțuri de aprovizionare cu AI eficiente și sigure, reducându-și în același timp dependența de China pentru componentele esențiale.

Perturbările internaționale au întărit necesitatea cooperării lanțului de aprovizionare între țările democratice. Pandemia de COVID-19, de exemplu, a expus slăbiciunile rețelelor globale de lanțuri de aprovizionare, o lecție întărită de perturbările fluxurilor comerciale în urma invaziei Rusiei în Ucraina și a creșterii prețurilor la energie pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu. În 2025, Taiwanul a propus o inițiativă globală de parteneriat democratic pentru lanțul de aprovizionare în domeniul semiconductorilor, pentru a construi în comun sisteme fiabile care să poată rezista perturbărilor internaționale. În cadrul acestei inițiative, Taiwanul urmărește să valorifice cooperarea dintre țările democratice pentru a inaugura o nouă eră de creștere în industriile conectate la cipuri de înaltă performanță.

Taiwanul și Statele Unite au făcut deja progrese în cooperarea tehnologică. Dialogul de parteneriat pentru prosperitate economică dintre SUA și Taiwan, o platformă bilaterală inaugurată în noiembrie 2020, a găzduit discuții la nivel înalt privind securitatea lanțului de aprovizionare cu inteligență artificială, infrastructura digitală, mineralele critice, lanțurile de aprovizionare cu drone și talentele de înaltă tehnologie. Aceste schimburi au ajutat cooperarea SUA-Taiwan să evolueze dincolo de relațiile comerciale și economice tradiționale și au deschis calea pentru crearea unui ecosistem tehnologic care poate reuni parteneri și aliați democratici.

Taiwanul este, de asemenea, pregătit să asigure utilizarea sigură și etică a IA. Siguranța depinde nu numai de structura modelului de IA în sine, ci și de securitatea și fiabilitatea hardware-ului pe care operează - un domeniu în care Taiwanul își poate folosi expertiza. Taiwanul și Statele Unite pot colabora pentru a crește securitatea cibernetică, a stabili standarde de testare și a construi sisteme de fabricație fiabile pentru a se asigura că IA se dezvoltă în siguranță și că Statele Unite și aliații săi pot avea încredere în ea.

În ceea ce privește tehnologia care stă la baza inteligenței artificiale, Taiwanul nu este un adversar al Statelor Unite, ci cel mai de încredere partener al său. În fiecare etapă a „prăjiturii” AI, Taiwanul și Statele Unite au dezvoltat – și pot continua să se extindă – un parteneriat productiv și reciproc avantajos. Taiwanul este un multiplicator de forță pentru Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale: are capacitatea, fiabilitatea și valorile necesare pentru a susține ambițiile tehnologice ale Statelor Unite.

Editor : Ș.R.