(P) Un nou pol rezidențial se conturează în zona de Nord a Bucureștiului

Art City este un proiect rezidențial premium dezvoltat de Art Property Development, companie care preia din ADN-ul și expertiza companiei Bog’Art, de la prima linie de concept arhitectural până la ultimul detaliu de execuție. Art City va fi finalizat în septembrie 2022 în urma unei investiții estimate la 20 de milioane de euro.

Art City reunește 141 apartamente, 500 de metri pătrați de spații comerciale și de birouri, deservite de 180 de locuri de parcare, fiind prima din mai multe faze de regenerare urbană din masterplan-ul de circa 7ha, care vor redefini o nouă zonă, în plină expansiune, aproape de toate punctele de interes din Nordul Bucureștiului.

Art City este situat pe Bulevardul Petroliștilor nr. 8, în imediata vecinătate a Deutsche Schule și a Petrom City - sediul central OMV Petrom, în apropierea liceului tehnic Media și a Combinatul Fondului Plastic.

Atât denumirea „Art City”, cât și obiectivul proiectului este de a readuce în circuitul urban un nou cartier de design, reunind familii, tineri profesioniști si antreprenori din comunitatea artistică prin colaborări, expoziții periodice de artă și evenimente care vor reda viață și vor îmbogăți oferta culturală și de recreere a zonei.

Aflat într-o zonă aerisită în apropierea lacului Băneasa și a parcului Herăstrău, Art City beneficiază de o infrastructură amplă, precum rețele edilitare dimensionate corespunzător, spații verzi amenajate, piste pentru biciclete și patru benzi de circulație oferind acces neaglomerat către polii comerciali de business și instituții de învățământ doar la câteva minute distanță.

Apartamentele din Art City sunt preponderent de 2 camere spațioase, cu terase generoase care oferă vederi panoramice indiferent de poziționare și care poartă garanția celui mai ridicat nivel de calitate al construcției. Ansamblul rezidențial va obține certificare de sustenabilitate „Excellent” conform normelor și criteriilor BREEAM, cea mai utilizată metodă la nivel internațional de atestare a sustenabilității și eficienței energetice a unui proiect imobiliar.

Art City este dezvoltat printr-o abordare responsabilă față de mediu, de la soluții și tehnici de construcție până la materiale de excepție. Fațada ventilată din eternit și tâmplăria de aluminiu concepută și produsă de Alusystem (parte din grupul Bog’Art) dau prețiozitate, confort termic și impact arhitectural exteriorului, interiorul fiind completat de dotări precum sisteme smarthome conectate la încălzire prin pardoseală, finisaje de excepție precum parchet triplu-stratificat cu plintă din aluminiu, ceramice Porcelanosa și unități sanitare Laufen.

Clădirea va fi dotată cu lifturi panoramice iar la ultimul etaj va fi amenajat un spațiu verde comunitar cu loc de joacă și cu vedere panoramică asupra zonei. Accesul auto va fi securizat prin bariere cu recunoaștere inteligentă iar subteranul va avea stații de încărcare a automobilelor electrice.

Prin dotări tehnice inovatoare și facilități, rezidenții Art City vor fi conectați la o aplicație de tip concierge, prin care vor avea acces la servicii de mentenanță și curățenie, având un sistem de programări pentru acces la terenurile de sport, locurile de joacă și activități afterschool precum cursuri, expoziții și târguri organizate împreună cu Deutsche Schule.

Bog’Art este una dintre cele mai cunoscute și respectate companii de construcții din România, acumulând în 30 de ani de activitate un vast portofoliu de proiecte reprezentative deservite de propriile competențe de proiectare, producție, construcție și management de clădiri care asigură un proces integrat de construire la cel mai înalt standard.

Art Property Development duce mai departe competențele dovedite în timp ale Bog’Art, dezvoltând împreună proiecte rezidențiale care îmbină „arta” competențelor tehnice cu necesitățile funcționale, estetice și sustenabile orientate către viitor.



Un amplasament de excepție, în inima unei zone aerisite, la doar câteva minute de centrele comerciale și clădirile de birouri din Nordul Bucureștiului. Cea mai reputabilă companie de construcții și dezvoltare imobiliară conturează un proiect de viitor care ia în calcul toate nevoile actuale de siguranță, dotări și servicii dintr-o locuință, deschizând nou pol urban în zona de Nord al Bucureștiului. Acesta este Art City.

