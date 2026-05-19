Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care locuiau s-a prăbușit

Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. La fața locului au fost mobilizați înclusiv câini special antrenați pentru astfel de cazuri.

Echipele de salvare căutau marţi trei persoane dispărute, între care două tinere românce, care ar putea fi îngropate sub dărâmături după prăbuşirea, cu o zi înainte, a unui imobil care găzduia apartamente de vacanţă în oraşul Gorlitz, în estul Germaniei, relatează AFP, potrivit News.ro.

Salvatorii scotocesc zona manual, însoţiți de câini special antrenați pentru căutarea unor semne de viaţă în mijlocul unei grămezi de cărămizi şi grinzi rupte.

Această metodă este preferată, deoarece echipele se tem că folosirea utilajelor grele ar putea provoca o explozie de gaz din cauza conductelor secţionate.

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după incident, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 şi 26 de ani, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară”.

„Operaţiunile de salvare şi căutarea persoanelor dispărute continuă”, a declarat aceasta, adăugând că este investigată cauza catastrofei. Potrivit pompierilor, căutările ar putea continua până noaptea târziu.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor, potrivit cotidianului german Bild.

Oraşul Gorlitz, unde a avut loc prăbuşirea, este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist şi Art Deco, care servesc adesea drept decor în filme.

