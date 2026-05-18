Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție independentă, până ajungi la anturajul lor”

Laura Codruța Kovesi a punctat, în cadrul unui interviu susținut la finalul celor șapte ani petrecuți la conducerea Parchetului European (EPPO), că în toată Europa, nu doar în Est, există un nivel ridicat de corupție și că divulgarea acestui fapt i-a adus reproșuri de la nivelul Comisiei.

„Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”, a punctat fosta șefă a Parchetului European.

Kovesi a reclamat că, „de la cel mai înalt nivel al Comisiei Europene”, i s-a transmis că publicarea statisticilor anuale de către Parchetul European, cele care arată, printre altele, numărul anchetelor în lucru în fiecare stat membru sau nivelul prejudiciilor din dosare, ar crește nivelul euroscepticismului.

„Toată lumea ar vrea o justiție independentă și credibilă, până ajungi la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă (...) Mi s-a spus: doamna Kovesi, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți. Și am fost șocată că nu m-am așteptat la acest lucru. Nicio țară nu era curată din punctul ăsta de vedere”, a mai punctat Laura Codruța Kovesi, menționând în acest context o discuție purtată cu fostul comisar pe buget, Johannes Hahn.

Statisticile respective, potrivit Laurei Codruța Kovesi, arată că banii europeni „nu sunt protejați și că există o problemă, nu doar în estul Europeni sau în Vest, nu doar în Nord sau în Sud, ci peste tot”.

