Live TV

Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție independentă, până ajungi la anturajul lor”

Data publicării:
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Foto: Profimedia Images

Laura Codruța Kovesi a punctat, în cadrul unui interviu susținut la finalul celor șapte ani petrecuți la conducerea Parchetului European (EPPO), că în toată Europa, nu doar în Est, există un nivel ridicat de corupție și că divulgarea acestui fapt i-a adus reproșuri de la nivelul Comisiei.

Laura Codruța Kovesi a acordat un interviu publicației G4 Media în care a vorbit despre cei 7 ani petrecuți în fruntea Parchetului European.  

„Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”, a punctat fosta șefă a Parchetului European.

Kovesi a reclamat că, „de la cel mai înalt nivel al Comisiei Europene”, i s-a transmis că publicarea statisticilor anuale de către Parchetul European, cele care arată, printre altele, numărul anchetelor în lucru în fiecare stat membru sau nivelul prejudiciilor din dosare, ar crește nivelul euroscepticismului. 

„Toată lumea ar vrea o justiție independentă și credibilă, până ajungi la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă (...) Mi s-a spus: doamna Kovesi, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți. Și am fost șocată că nu m-am așteptat la acest lucru. Nicio țară nu era curată din punctul ăsta de vedere”, a mai punctat Laura Codruța Kovesi, menționând în acest context o discuție purtată cu fostul comisar pe buget, Johannes Hahn.

Statisticile respective, potrivit Laurei Codruța Kovesi, arată că banii europeni „nu sunt protejați și că există o problemă, nu doar în estul Europeni sau în Vest, nu doar în Nord sau în Sud, ci peste tot”.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
4
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Austria Eurovision Song Contest
5
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Digi Sport
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul ministru polonez Zbigniew Ziobro. Foto Profimedia
Polonia a avertizat SUA cu privire la „interferența politică nejustificată” din cauza acordării de ajutor unui fost ministru fugar
Laura Codruța Kovesi
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă bună
sediu hidroelectrica mediafax
Reacția Hidroelectrica după ce Ministerul Energiei a anunțat suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere, acuzat de mită
benjamin netanyahu face declaratii
Scenariul prin care Benjamin Netanyahu ar putea scăpa de condamnare în cele trei dosare de corupție
The South Ukraine (Pivdennoukrainsk) Nuclear Power Plant Near The City Of Yuzhnoukrainsk
Noi interceptări din dosarul „Midas” leagă oficiali ucraineni de un caz uriaș de corupție la compania nucleară Energoatom
Recomandările redacţiei
sondaj
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre...
Greva1
Sindicatul din Aparatul de Lucru al Guvernului este în grevă...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Grindeanu: Nu mai putem avea guvern cu...
Ultimele știri
Consultări la Cotroceni. George Simion: Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, eliberat din arest după o cauțiune de 3 milioane $. Dezvăluiri în urma anchetei de corupție
Percheziții de amploare în București și trei județe, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și violențe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Primul jucător care pleacă de la Universitatea Craiova după câștigarea titlului. Exclusiv
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Pro FM
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, tandrețe sub soarele din Mykonos. Iubirea lor se vede, iar Imaginile de cuplu...
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Jason Biggs din American Pie și soția sa s-au despărțit după 18 ani de mariaj. Cei doi au împreună doi copii
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...