Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision

Vlad Țurcanu, directorul companiei Teleradio-Moldova

În contextul în care punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează într-o conferință de presă luni, 18 mai.

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri”, a declarat Țurcanu.

Acesta a afirmat că prin demisia sa dorește să transmită „un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

„Atitudinea noastră față de Ucraian nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a punctat Vlad Țurcanu.

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a creat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost oferite trei puncte, iar Ucrainei – zero, transmite zdg.md.

Juriul din R. Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost constituit din șapte membri:

  • Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;
  • Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;
  • Stanislav Goncear
  • Cătălina Solomac, interpretă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;
  • Corina Caireac
  • Ilona Stepan, dirijor;
  • Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Punctele au fost acordate de juriul R. Moldova în felul următor:

  • 12 puncte – Polonia;
  • 10 puncte – Israel;
  • 8 puncte – Grecia;
  • 7 puncte – Bulgaria;
  • 6 puncte – Norvegia;
  • 5 puncte – Cehia;
  • 4 puncte – Australia;
  • 3 puncte – România;
  • 2 puncte – Franța;
  • 1 punct – Italia.

Editor : A.R.

