Live TV

Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
Din articol
„Povestea cu tehnocratul este o prostie”

Fostul preşedinte Traian Băsescu îi critică în termeni duri pe preşedintele Nicuşor Dan şi pe reprezentanţii principalelor partide pro-europene, spunând că niciunul nu ţine cont de Constituţie şi catalogându-i drept ”nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara asta crezând că îşi pot permite să adauge la Constituţie”. Traian Băsescu este de părere că Nicuşor Dan trebuia să nominalizeze un premier de la partidul care are cel mai mare număr de mandate în Parlament.

„Fiecare îşi pune condiţiile lui, adică preşedintele are Constituţia lui, PNL-ul are Constituţia lui, PSD-ul are Constituţia lui, niciunul nu are Constituţia României în vedere. Nu le pasă, pur şi simplu nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara asta crezând că îşi pot permite să adauge la Constituţie. (...) Nicuşor Dan are Constituţia lui, probabil în Constituţia lui scrie «fără AUR», PNL-ul are Constituţia lui, probabil în Constituţia PNL-ului scrie «cu Bolojan şi fără PSD», PSD-ul are Constituţia lui în care scrie «fără Bolojan». Deci, dacă vă uitaţi, toţi sunt nişte caraghioşi care au, fiecare, câte o Constituţie, niciunul nu are Constituţia României în mână când vorbeşte”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 Tv, citat de News.ro.

Fostul şef al statului a susţinut că, după primul tur al consultărilor, preşedintele Nicuşor Dan ”avea obligaţia” să facă o nominalizare pentru funcţia de prim-ministru.

”În Constituţie nu avem doar litera Constituţiei, avem şi spiritul Constituţiei. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiţii în faţa preşedintelui, preşedintele trebuie să spună: dragi partide parlamentare, pentru că nu puteţi, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Aş face lucrul ăsta şi aş da zece zile să vină cu Guvernul. Ceea ce face domnul preşedinte acum este neconstituţional şi târâie ţara într-o situaţie de instabilitate politică”, a spus Băsescu.

El a adăugat că, dacă partidul cu cel mai mare număr de parlamentari nu face majoritate, şeful statului merge la următorul şi apoi la următorul.

Traian Băsescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ”pierde vremea” făcând întâlniri informale cu partidele, în timp ce ţara trece printr-o situaţie de urgenţă, întrucât nu are Guvern.

”Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar sunt nişte reguli scrise şi nescrise”, a mai spus Băsescu.

„Povestea cu tehnocratul este o prostie”

Traian Băsescu susţine că ideea unui prim-ministru tehnocrat şi ipoteza conform căreia actele normative iniţiate de Guvernul interimar să fie promovate în Parlament de către miniştrii care sunt şi deputaţi sau senatori sunt ”ridicole”. Băsescu spune că ţara are nevoie urgentă de un guvern.

„Povestea cu tehnocratul este, daţi-mi voie să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, e o prostie pe care o susţin oameni care nu au experienţă sau se fac că nu au experienţă. Nu poţi să pui în vârful unui guvern un tehnocrat care să facă ce? Să se ducă din sediu în sediu de partid să vorbească cu preşedinţii de partid, să se roage să-i treacă un act sau.. Cum, la fel, este o inovaţie care va fi păcat că unii se pun în situaţia ridicolă de a o susţine, vom trece legile prin iniţiative legislative ale miniştrilor care sunt şi parlamentari. Cine spune că vom face un aranjament cu celelalte partide? Păi voi aveţi un protocol de patru partide şi nu l-aţi putut respecta, l-aţi făcut praf, a căzut Guvernul. Şi vrei să îmi spui câte luni vă va lua să faceţi voi un protocol acuma, voi, aceste partide care nu vă mai puteţi suporta unul pe altul, nu mai vreţi să fiţi în alianţă", a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV.

El a atras, de asemenea, atenţia asupra procesului îndelungat pe care îl implică trecerea unei legi prin votul celor două camere ale Parlamentului.
"Şi, după ce e gata, un partid care nu a susţinut iniţiativa face şi o plângere la Curtea Constituţională! Cum credeţi că arată viitorul program legislativ al Guvernului Bolojan? Se vine cu nişte soluţii ridicole. Soluţia este, urgent, Guvern", a adăugat Traian Băsescu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ilie Bolojan este considerat „ceva extraordinar, un soi de Mesia”, susține Traian Băsescu: „Vital pentru România este să aibă guvern”
theodor stolojan in studioul digi24
Stolojan, după declarația lui Băsescu despre „liberalul 100%” care ar trebui să fie premier: „România are nevoie de Bolojan acum”
nicusor dan inquam octav ganea
Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan că întârzie desemnarea unui nou premier: „E șocant”
Fostul președinte Traian Băsescu
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu, despre anularea alegerilor: E afacere dâmboviţeană. Mie să nu-mi spună PSD că ei n-au năravul să se bage
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au...
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
Russia's President Putin On Official Visit To China
Primire cu fast pentru Putin la Beijing, la scurt timp după vizita...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
Ultimele știri
Tanczos Barna: De ce ar face PNL pasul înapoi? Mai ales dacă ne uităm la ultimele sondaje care arată creşterea susţinerii lui Bolojan
Tanczos Barna exclude „în proporție de 90%” scenariul anticipatelor: „Ar aduce un beneficiu doar AUR”
UDMR nu vrea să mai guverneze cu PSD. Kelemen Hunor: Ar însemna să fim la mâna celor de la AUR. Nu accept așa ceva
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Fratele lui Nicușor Bancu, interviu emoționant: „E o minune! S-a apucat de fotbal la 18 ani. Tata ar fi vrut...
Adevărul
Noi reguli pentru obținerea permisului de conducere: șoferii care scapă de proba teoretică
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...