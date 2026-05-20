Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat

Fostul preşedinte Traian Băsescu îi critică în termeni duri pe preşedintele Nicuşor Dan şi pe reprezentanţii principalelor partide pro-europene, spunând că niciunul nu ţine cont de Constituţie şi catalogându-i drept ”nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara asta crezând că îşi pot permite să adauge la Constituţie”. Traian Băsescu este de părere că Nicuşor Dan trebuia să nominalizeze un premier de la partidul care are cel mai mare număr de mandate în Parlament.

„Fiecare îşi pune condiţiile lui, adică preşedintele are Constituţia lui, PNL-ul are Constituţia lui, PSD-ul are Constituţia lui, niciunul nu are Constituţia României în vedere. Nu le pasă, pur şi simplu nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara asta crezând că îşi pot permite să adauge la Constituţie. (...) Nicuşor Dan are Constituţia lui, probabil în Constituţia lui scrie «fără AUR», PNL-ul are Constituţia lui, probabil în Constituţia PNL-ului scrie «cu Bolojan şi fără PSD», PSD-ul are Constituţia lui în care scrie «fără Bolojan». Deci, dacă vă uitaţi, toţi sunt nişte caraghioşi care au, fiecare, câte o Constituţie, niciunul nu are Constituţia României în mână când vorbeşte”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 Tv, citat de News.ro.

Fostul şef al statului a susţinut că, după primul tur al consultărilor, preşedintele Nicuşor Dan ”avea obligaţia” să facă o nominalizare pentru funcţia de prim-ministru.



”În Constituţie nu avem doar litera Constituţiei, avem şi spiritul Constituţiei. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiţii în faţa preşedintelui, preşedintele trebuie să spună: dragi partide parlamentare, pentru că nu puteţi, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Aş face lucrul ăsta şi aş da zece zile să vină cu Guvernul. Ceea ce face domnul preşedinte acum este neconstituţional şi târâie ţara într-o situaţie de instabilitate politică”, a spus Băsescu.



El a adăugat că, dacă partidul cu cel mai mare număr de parlamentari nu face majoritate, şeful statului merge la următorul şi apoi la următorul.



Traian Băsescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ”pierde vremea” făcând întâlniri informale cu partidele, în timp ce ţara trece printr-o situaţie de urgenţă, întrucât nu are Guvern.



”Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar sunt nişte reguli scrise şi nescrise”, a mai spus Băsescu.

„Povestea cu tehnocratul este o prostie”

Traian Băsescu susţine că ideea unui prim-ministru tehnocrat şi ipoteza conform căreia actele normative iniţiate de Guvernul interimar să fie promovate în Parlament de către miniştrii care sunt şi deputaţi sau senatori sunt ”ridicole”. Băsescu spune că ţara are nevoie urgentă de un guvern.

„Povestea cu tehnocratul este, daţi-mi voie să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, e o prostie pe care o susţin oameni care nu au experienţă sau se fac că nu au experienţă. Nu poţi să pui în vârful unui guvern un tehnocrat care să facă ce? Să se ducă din sediu în sediu de partid să vorbească cu preşedinţii de partid, să se roage să-i treacă un act sau.. Cum, la fel, este o inovaţie care va fi păcat că unii se pun în situaţia ridicolă de a o susţine, vom trece legile prin iniţiative legislative ale miniştrilor care sunt şi parlamentari. Cine spune că vom face un aranjament cu celelalte partide? Păi voi aveţi un protocol de patru partide şi nu l-aţi putut respecta, l-aţi făcut praf, a căzut Guvernul. Şi vrei să îmi spui câte luni vă va lua să faceţi voi un protocol acuma, voi, aceste partide care nu vă mai puteţi suporta unul pe altul, nu mai vreţi să fiţi în alianţă", a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV.

El a atras, de asemenea, atenţia asupra procesului îndelungat pe care îl implică trecerea unei legi prin votul celor două camere ale Parlamentului.

"Şi, după ce e gata, un partid care nu a susţinut iniţiativa face şi o plângere la Curtea Constituţională! Cum credeţi că arată viitorul program legislativ al Guvernului Bolojan? Se vine cu nişte soluţii ridicole. Soluţia este, urgent, Guvern", a adăugat Traian Băsescu.

