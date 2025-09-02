Live TV

Babasha: „Nu huiduielile m-au durut atât de mult, ci mesajele rasiste pe care le-am primit"

"Nu huiduielile m-au durut atât de mult, ci mesajele rasiste pe care le-am primit", spune Babasha, artistul care a devenit țintă a urii în timpul concertului Coldplay din București. Babasha s-a alăturat campaniei "Împreună, fără ură" și ne-a povestit sincer cum a trăit acel moment. Spune că a suferit, dar nu e supărat pe cei care l-au huiduit, pentru că a învățat să nu mai judece oamenii.

- De ce ai fost huiduit?
 - N-as putea să vă spun nici acum, după mai bine de un an, motivul huiduielilor. Nici nu am vrut să disec foarte mult ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că e mai mult decât pot eu înțelege. Am luat lucrurile fix așa cum au fost, am crezut și n-am cercetat. 

- Ce ai înțeles deste oameni după acel moment?
- Nu am înțeles ceva, doar mi-am confirmat ceva: că oamenii care dau comentarii urâte pe TikTok chiar există. Eu am crezut că sunt niște conturi fake. Am fost pus în situații la extrem: în ciuda faptului că am dat de oameni răi, care au făcut acel gest necugetat, imediat am dat și de oameni buni, care m-au susținut, care au plâns pentru mine. Și atunci, nu pot generaliza - oamenii sunt doar buni, sau doar răi - sunt oameni și oameni! Încerc să nu mai judec oamenii. Nu am pretenții ca cineva să înțeleagă lucrurile cum le înțeleg eu. Eu înțeleg prin filtrul vieții mele, prin tot ce am trăit, omul de lângă mine înțelege prin ceea ce a trăit el.

- Povesteai că înainte de concert te-ai rugat și ai plâns.
- Da, eu sunt o persoană foarte emotivă. Scena era plină de energie, Chris Martin era acolo să mă susțină, iar ăsta a fost cel mai frumos lucru pe care îl putea face în ciuda huiduielilor. L-am
avertizat că s-ar putea ca momentul să fie controversat, dar mi-a spus că nu contează, că muzica și iubirea vor învinge. Și mama a fost acolo când oamenii au huiduit. A fost greu pentru ea, sunt niște schimbări și acum. Probabil și eu dacă l-as vedea pe copilul meu în situația aceea și mie mi-ar lăsa niște răni deschise.

Huiduielile în sine nu știu cât au durut, pentru că nu judec omul. Dacă nu îți place de mine, e ok, poate a fost nesimțirea mea că am intrat peste concertul lor. Nu de asta m-am supărat. În schimb, un lucru de care o să mă supăr toată viața și e cel mai sensibil subiect pentru mine, este rasismul. Dacă oamenii s-ar fi rezumat doar la „huuuooooo, la revedere”, era o treabă. Dar am primit multe comentarii urâte despre rasa mea. Chit că sunt de etnie romă, nu mă simt nici privilegiat, nici în dezavantaj față de nimeni. Suntem toți oameni, de ce să pui etichete?

Mi se pare că rolul nostru e să ne conectăm, altfel eram fiecare cu planeta lui, cu steaua lui. Suntem 8 miliarde de oameni, e păcat să omorâm între noi și să ne batem joc unii de alții. Îmi doresc ca toată lumea să se gândească că empatia e principalul mod de a te dezvolta și financiar, și emoțional și în relațiile noastre. Să ai timp să dai în cineva înseamnă că nu ai timp pentru tine, înseamnă că nu te iubești pe tine. Ce preț pun eu pe mine dacă atunci când mă supăra cineva îi întorc moneda? Înseamnă că eu nu mă respect! 

_________________________________

Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.

Proiectul „Împreună, fără ură” aduce în prim-plan povești autentice, confesiuni și reflecții puternice despre felul în care ura lovește în oameni și despre ce putem face ca să o oprim. Inițiativa reunește, într-un dialog deschis, voci relevante din diferite domenii care au acceptat invitația jurnalistei Ioana Ciurlea de a discuta despre această realitate dureroasă și despre puterea eliberatoare a iubirii.

Printre cei care s-au alăturat demersului civic se regăsesc actorii Victor Rebengiuc, Alex Bogdan și Ada Galeș, artiștii Erika Isac și Emil Rengle, „Regele” Dorin Cioabă, creatoarea de conținut culinar Jamila, psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, dar și lideri de opinie din online precum Silviu Faiăr și Mircea Bravo.

Campania „Împreună, fără ură” vizează și declanșarea cât mai urgentă a procesului de actualizare a legislației în vigoare care face dificilă, în prezent, sancționarea celor care promovează ura sau săvârșesc fapte motivate de acest tip de comportament.

