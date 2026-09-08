„Faceți calculul”. Avioanele NATO au decolat de urgență de 700 de ori în doi ani din cauza dronelor și avioanelor trimise de Putin

NATO a mobilizat avioane de vânătoare de aproximativ 700 de ori în ultimii doi ani pentru a contracara provocările rusești, a declarat luni cel mai înalt oficial militar al Alianței.

Vorbind la baza navală din Taranto, în sudul Italiei, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a afirmat că aceste cifre subliniază realitatea amenințărilor la adresa securității cu care se confruntă alianța, transmite TVP.

„Amenințările sunt reale și sunt numeroase. Începând cu Rusia și grupările teroriste. Dar, alături de acestea, există și altele, adesea mai insidioase deoarece sunt mai puțin vizibile: dezinformarea, atacurile hibride, statele autoritare care pun sub semnul întrebării ordinea internațională pe care se bazează securitatea noastră.

„Dacă cineva crede că este vorba de alarmism, îi voi prezenta un fapt: în ultimii doi ani, NATO a fost nevoită să decoleze în regim de urgență... de aproximativ 700 de ori pentru a intercepta aeronave rusești, sau așa-zise aeronave, care se apropiau haotic de spațiul nostru aerian”, a spus el.

„Șapte sute de decolări în doi ani. Faceți calculul: aproape una pe zi.”

Cum să răspundem?

Dragone a vorbit, de asemenea, despre „NATO 3.0”, pe care a descris-o ca fiind o versiune reechilibrată a alianței militare occidentale, în care Europa joacă un rol mai important alături de SUA.

El a afirmat că Alianța „revine la apărarea colectivă, dar într-o lume în care amenințările vin din toate părțile: convenționale și hibride, fizice și digitale, din est, din sud și din Arctica”.

În comentarii anterioare pe X, el a spus că NATO trebuie să răspundă prin consolidarea capacității sale de a se adapta și de a rezista la presiune, mai degrabă decât să încerce pur și simplu să absoarbă șocurile.

„Antifragilitatea este avantajul strategic al secolului XXI”, a scris el, comparând un pahar fragil care se sparge sub presiune cu un mușchi care „devine mai puternic datorită stresului”.

El a susținut că superioritatea strategică nu va aparține neapărat celor care dispun de cele mai sofisticate arme, ci celor capabili să „învețe mai repede, să decidă mai repede, să producă mai repede, să inoveze mai repede și să se redreseze mai repede” în timp de pace, de criză sau de război.

Editor : A.R.