Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. Soția actorului: „Creierul lui cedează"

Data publicării:
bruce willis
Bruce Willis FOTO: Profimedia Images

Emma Heming Willis, soția celebrului actor american Bruce Willis, a vorbit public despre starea de sănătate a starului. „Creierul său cedează”, a spus Emma, citată de BBC. Actorul din „Die Hard”, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală.

„Bruce este încă foarte mobil. Este într-o stare generală de sănătate foarte bună. Doar creierul lui cedează”, a declarat soția actorului într-un interviu pentru ABC News.

Emma Heming Willis va publica luna viitoare cartea „The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, inspirată de experiența personală a familiei.

„Limbajul se deteriorează, dar am învățat să ne adaptăm”, a adăugat ea. „Și avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar... diferită.”

„Nu zile, dar avem momente. E râsul lui, nu? Râde din toată inima. Și uneori vezi acea sclipire în ochii lui sau acel zâmbet, și pur și simplu mă simt transportată. Și sunt greu de observat, pentru că acele momente dispar imediat. E greu. Dar sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare că soțul meu este încă aici,” a povestit Emma.

Familia starului a dezvăluit în 2023 că acesta a fost diagnosticat cu demență frontotemporală.

