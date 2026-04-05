Cine a inventat zarurile: Noi dovezi arată că jocurile de noroc existau acum 12.000 de ani

Female hand throwing game dices on blue background
Scopul acestor jocuri de noroc era diferit de cel din timpurile moderne, au descoperit arheologii. Sursa foto: Profimedia Images
Popoarele indigene din vestul Americii au inventat zarurile acum mai bine de 12.000 de ani, oferind arheologilor cele mai vechi dovezi din lume despre jocurile de noroc şi, posibil, cea mai veche utilizare a probabilităţii, dezvăluie un nou studiu publicat joi (2 aprilie) în revista American Antiquity, transmite Live Science.

„Există o istorie profundă a zarurilor şi jocurilor de noroc în America nativă”, a declarat pentru Live Science Robert Madden, arheolog la Universitatea de Stat din Colorado şi coordonatorul acestui studiu. „Aceasta precede orice dovadă pe care o avem despre jocurile de zaruri în Lumea Veche cu 6.000 de ani”.

În noua cercetare, Madden a analizat peste 600 de seturi de zaruri native americane din 45 de situri arheologice preistorice din vestul Statelor Unite, de acum 13.000 până în urmă cu 450 de ani. El a descoperit că zarurile erau prezente în siturile indigene de ambele părţi ale Munţilor Stâncoşi pe parcursul acestei lungi perioade.

„Aceasta este prima dovadă pe care o avem a unei interacţiuni structurate a oamenilor cu conceptele de şansă şi aleatoriu”, a spus Madden. „Observăm practici cu adevărat complexe şi o realizare intelectuală aici”.

Pentru a identifica zarurile preistorice, Madden a apelat mai întâi la o carte veche de un secol, intitulată „Jocurile indienilor nord-americani”, scrisă de Stewart Culin, un antropolog care a adunat relatări istorice despre jocurile nativilor americani. Culin a descris zarurile ca fiind „loturi binare”, unde o parte a obiectului plat sau curbat era marcată cu un model sau o culoare specifică, iar cealaltă parte era goală. Aruncarea unui lot binar şi lăsarea lui să cadă la întâmplare este similară cu aruncarea unei monede, iar indigenii aruncau adesea mai multe loturi pentru a produce rezultate complicate din punct de vedere matematic.

Folosind descrierile lui Culin, Madden a căutat în arhivele arheologice artefacte care ar putea îndeplini rolul de zaruri. El a găsit 565 de exemple de zaruri şi 94 de exemple „probabile” în 58 de situri arheologice din Marile Câmpii şi Munţii Stâncoşi. Dar nu au existat zaruri în jumătatea estică a SUA până după sosirea europenilor.

„Zarurile tind să apară în spaţii liminale unde există o mobilitate ridicată”, a explicat Madden. „Ar putea avea legătură cu cât de separaţi erau aceşti oameni şi cu nevoia de a relaţiona cu oameni pe care nu îi vezi foarte des”. Adică, jocurile de zaruri ar fi putut fi inventate ca o „tehnologie socială de integrare”, a spus el, sau ca o modalitate de a sparge gheaţa pentru străinii care doreau să facă schimb de bunuri, informaţii sau resurse.

Cele mai vechi trei zaruri descoperite de Madden provin din siturile culturale Folsom din Wyoming, Colorado şi New Mexico, datând de acum aproape 12.900 de ani. Aceşti oameni erau vânători-culegători cunoscuţi pentru un instrument distinctiv din piatră numit vârful Folsom.

„Oamenilor Folsom le plăceau materialele exotice şi frumoase”, a spus Madden, şi călătoreau pe distanţe mari pentru a obţine pietre precum silexul şi calcedonia (o varietate de cuarţ). Jocurile de noroc le-ar fi putut permite oamenilor din cultura Folsom să facă schimb de pietre preferate.

În timp ce jocurile de noroc moderne sunt adesea jucate de o singură persoană împotriva „casei” - cum ar fi utilizarea unui aparat de sloturi la un cazinou sau plasarea unui pariu pe o cursă de cai - jocurile de noroc indigene erau mai degrabă o interacţiune personală, unu la unu, a spus Madden, unde şansele tindeau spre 50/50 în timp şi unde mizele erau articole de schimb, cum ar fi un set de piei sau pietre semipreţioase. „Era un fel de dispozitiv de nivelare pe care îl vezi în multe culturi cu structuri sociale egalitare”, a spus el.

Pe baza relatărilor istorice despre jocurile de noroc indigene, în peste 80% din jocurile de zaruri participanţii erau exclusiv femei, a spus Madden. Nu este clar dacă acest procent poate fi extins în trecutul îndepărtat, dar „femeile indigene ar fi putut fi în prim-planul încercării de a utiliza această tehnologie socială pentru a crea conexiuni între oameni”, a spus el.

Una dintre cele mai semnificative descoperiri ale studiului este că cele mai vechi zaruri native americane sunt anterioare celor găsite în Eurasia cu câteva mii de ani, a spus Madden. Undeva în urmă cu 5.500 până la 7.000 de ani, zarurile au apărut în Mesopotamia, Valea Indusului şi Caucazul de Vest. Istoricii matematicii indică adesea invenţia zarurilor ca un pas crucial în descoperirea de către oameni a naturii aleatorii şi probabilistice a Universului.

„Dar vedem acest lucru întâmplându-se în societăţile de vânători-culegători amerindieni din Pleistocenul târziu” (acum 126.000 până la 11.700 de ani), a spus Madden. El „demonstrează o realizare intelectuală semnificativă ca tehnologie socială” şi dezvăluie că înţelegerea şi utilizarea probabilităţii ar fi putut apărea în Lumea Nouă, a mai susţinut el.

