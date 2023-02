Robert Florea, Producător General Digi24: „Într-o poveste de televiziune tehnologia și imaginația sunt ingrediente foarte importante”

Cu un ochi la prezent și cu altul la viitor, astăzi discutăm cu Robert Florea, Producător General Digi24. De ce? Fiindcă într-o realitate media extrem de volatilă, storytelling-ul și producțiile TV împărtășesc un player comun: pe Robert. Descoperim cum a fost pentru colegul nostru călătoria în lumea Digi24, în cei 11 ani, ce presupune rolul unui producător general, dar și cât de frumos se conturează proiectele de succes prin pasiune și investiție în oameni. Aflăm ce trebuie să facă o televiziune de știri pentru a rămâne în tendințe, dar și cum viteza de reacție și adaptabilitatea au devenit skilluri catalizatoare ale valorii profesionale. De asemenea, vedem care au fost proiectele lui de suflet, dar și ce l-a scos din zona de confort, ce își dorește să dea mai departe lumii, respectiv ce sfaturi are pentru tinerii care își doresc un date provocator cu domeniul.

Cu încredere în sloganul „Trust the process”, Robert Florea ne spune în acest interviu cât de vital este să crezi în ceea ce faci, să îmbrățișezi dinamismul și greșelile, fiindcă a obține totul „acum” blochează, deseori, cultivarea unei mentalități de creștere, dar și bucuria întregului proces.

1. Se împlinesc 11 ani de când faci parte din echipa Digi24, dintre care 3 în calitate de producător general. Și, pentru că suntem într-un univers al storytelling-ului, care este povestea ta legată de Digi24?

La Digi24 am ajuns la puțin timp după lansare, pentru a face echipă cu Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seară”. M-a atras enorm ideea de a lucra într-un studio virtual, de a construi un proiect editorial nou, într-un mediu puțin explorat de televiziunile din România în acea perioadă. Acum, privind în urmă, multe dintre lucrurile făcute atunci în spațiul virtual pot părea naive, dar în acea perioadă depășeau tot ceea ce oferea concurența. Și, în plus, erau un mod nou de a povesti o știre. Am învățat că nu există un sigur mod de a face o știre, că într-o poveste de televiziune tehnologia și imaginația sunt ingrediente foarte importante. Totul este un continuu proces de învățare, de adaptare, de inovare. Eu, și nu doar eu, am adus și am promovat alături de colegii mei de la Digi24 dorința de a încerca lucruri noi, de a inova, de a învăța cât mai repede din greșeli.

2. Care sunt principalele responsabilități ale unui producător general și ce calități trebuie să ai?

În fiecare televiziune un producător general are roluri diferite. Nu există un tipar unic, un model standard. La Digi24 producătorul general și redactorul-șef fac parte dintr-o echipă condusă de directorul editorial al stației. Fiecare, în funcție de competențele sale, de experiența acumulată în toți anii de presă și, evident, de fișa postului, face posibilă implementarea politicilor editoriale, coordonează departamente specifice și gestionează activitatea de zi cu zi a redacției. Dacă vorbim strict de producătorul general, el trebuie să aibă suficientă experiență care să îi permită să coordoneze corect departamentele pe care le gestionează. Este, cred, un răspuns standard. Dincolo de acest răspuns de manual, deloc plin de imaginație, un producător general trebuie să aibă tact, empatie, să fie dispus să asculte, să știe ce să ceară, să evalueze corect un context și trebuie, dincolo de toate lucrurile menționate, să fie eficient. Personal, îmi place să dau o șansă oamenilor noi și mă bucur de fiecare dată când cineva nou confirmă încrederea investită în el.

3. Care este proiectul tău de suflet dintre cele la care ai lucrat până acum, la Digi24, și care a fost elementul care te-a scos, serios, din zona de confort?

Mi-a plăcut mult exploatarea spațiului virtual în diverse proiecte editoriale. Ca o extensie, mi-a plăcut faptul că am avut ocazia să aduc la Digi24, alături de colegii designeri și graficieni, cât mai mult design editorial. Partea asta mi-a deschis și mai mult ochii către un alt fel de a face televiziune. După mulți ani de talk-show în prime time, nevoia de a produce la Digi24, de la zero, o emisiune despre agricultură pot spune că m-a scos din zona de confort. Dar am făcut-o. Și au fost multe momente care mă fac și acum să zâmbesc :)

4. Știm cu toții cât de greu e să explicăm familiei cu ce ne ocupăm. Deseori, obosim să tot inovăm în explicații, dar, cu toate acestea, tu cum descrii apropiaților ceea ce faci? Am vrea să știm și cum transmit ei mai departe.

Cred atât de tare în brandul Digi24 încât, sincer, nu mă străduiesc foarte tare să explic. Digi24 este în ochii publicului un post credibil, solid, curat. Prefer să spun doar că ajut colegii să producă știri. Pe principiul doi magneți se atrag pentru că...se atrag :) E mai simplu. Și oamenii preferă răspunsuri simple. Pentru cei care caută răspunsuri complexe îmi fac timp să explic.

5. Cum menții producțiile TV în tendințe, având în vedere rapiditatea cu care se modelează conținuturile, respectiv noile tehnologii de producție?

Este o temă foarte actuală și extrem de importantă pentru televiziunile care imprimă tendințele la nivel global în materie de news precum BBC, CNN sau Sky. Digi24 acordă o atenție sporită acestui subiect, mai ales că postul nostru a fost ani de zile o prezență fresh, cu o imagine curată și nouă în peisajul media. În prezent, modul în care sunt realizate și consumate știrile s-a schimbat radical. Rețelele sociale, dinamica online-ului, obiceiurile de consum obligă televiziunile să se adapteze rapid la o nouă realitate. Un produs media, fie că vorbim despre un jurnal de știri sau o emisiune, are nevoie astăzi de un branding puternic, de o promovare dinamică și agresivă pe canale dedicate de YouTube, Instagram sau TikTok. Asta înseamnă oameni dedicați și workflow-uri specifice. Ca să fii relevant ca televiziune de știri, în aceste zile, trebuie să investești serios în tehnologie și oameni. La toate acestea se adaugă un adevăr rece, acela că în ultimii 10 ani numărul celor care urmăresc televiziunile de știri, care își iau informația de la TV, a scăzut dramatic (iar trendul descendent continuă). Este o discuție foarte complexă, dar la finalul zilei va conta doar cine va ține cont de toate aceste lucruri.

6. Ai livrat conținut și pentru alte tipuri de medii înainte de a te specializa în TV?

Înainte de a lucra în televiziune am lucrat 5 ani de zile în radio, la Romantic FM.

7. Cum arată, în viziunea ta, o producție de succes și de unde îți iei motivația atunci când munca ta devine copleșitoare sau simți că ai epuizat multe dintre instrumentele de învățare?

Sunt multiple căi de a măsura succesul unei producții TV: cea mai simplă și directă este măsurarea ratingului acelei producții. Dacă o producție perfomează și aduce rating, implicit bani, putem spune că este un succes. Este o definiție generală. Dacă aș opri aici răspunsul, ar fi simplist. Eu cred că în definiția succesului unei producții TV trebuie să intre și modul în care a fost concepută și realizată, respectiv modul în care a fost promovată și a contribuit la notorietatea stației, felul în care respectă brandingul și se integrează în universul Digi24. Cât despre procesul de învățare, acesta este unul continuu. Nu poți epuiza instrumentele de învățare, pentru că trebuie să te raportezi mereu la etaloanele televiziunilor de știri. Iar când te uiți la Sky sau BBC înțelegi că mai ai multe de învățat.

8. În mod natural, suntem programați să ne așteptăm la rezultate imediate și ne deranjează când există ceva-uri pe care nu le putem controla. Tu cum reacționezi atunci când lucrurile nu ies așa cum sperai?

Încep cu autoevaluarea. Este foarte important să fii sincer cu tine. Dacă lucrurile nu ies cum am vrut, vreau să văd dacă eu am făcut totul ca să asigur succesul proiectului. Dacă sunt lucruri pe care le-am omis, chiar învăț din greșeli. Apoi, evaluez modul în care toți cei implicați într-un proiect și-au făcut treaba. Fiecare are ceva de învățat, pentru că experiența vine atât din proiecte reușite, cât și din succese mult mai...limitate, ca să spun așa. Nu îmi place cuvântul eșec.

9. Venind dintr-o cultură a reprimării, în care teama de eșec ne paralizează călătoria spre reușită, tu te mai bucuri de procesul în sine? Te regăsești în clișeicul „trust the process”?

Eu chiar mă bucur de procesul în sine, pentru că este momentul în care dai formă unui proiect, testezi variante, simulezi lucruri, alegi o soluție bună dintr-o multitudine de idei. Toată această călătorie are farmecul ei și este esențial să te bucuri de ea. Lucrurile făcute mecanic sunt plictisitoare, iar plictisul chiar nu este un ingredient al succesului.

10. Ce îți dorești să dai mai departe lumii?

Mă limitez în mod umil la lumea DIGI și nu voi vorbi doar despre mine, ci despre echipa Digi24. Împreună vrem să continuăm să facem știri cu adevărat relevante, corecte, care să conteze și care să schimbe în bine realități sau percepții greșite. Să promovăm acele câteva lucruri care deschid brandbook-ul Digi24, așa cum a fost gândit el acum 11 ani, și anume: echilibru, echidistanță, corectitudine, relevanță.

11. Ce ar trebui să știe tinerii care își doresc un date cu domeniul, dar nu au suficient curaj să se aventureze?

Ar trebui să știe că este o meserie care se învață realmente în ani de zile. Dacă decid să încerce, ar trebui să dea acestei alegeri o șansă reală, ar trebui să dedice foarte mult timp și atenție procesului de învățare, în primul rând, să înțeleagă pentru ei dacă au făcut alegerea corectă. E păcat să irosești timp doar de dragul unei idei. Dacă simt că televiziunea este ceea ce își doresc să facă în viață, dacă au cu adevărat pasiune pentru asta, atunci curajul de a începe și dorința de a învăța cât mai bine această meserie le vor fi răsplătite. Chiar cred că în viață trebuie să faci ceea ce îți place.

12. Când ai apăsat ultima dată pe butonul „Go live”, dispus să riști doar ca să faci ce îți place?

Emisia live are fascinația ei, iar acel moment de „go live” vine după o pregătire riguroasă. Emisia într-o televiziune de știri nu este concurs de spontaneitate. Cu cât emisia este mai bine pregătită, cu atât este mai predictibilă. Spontaneitatea este dată de rapiditatea cu care se schimbă informațiile, de știrile de ultim moment, iar aici contează enorm viteza de reacție și abilitatea de a lua deciziile corecte.

13. Dacă te-ai întoarce la Robert de la 18 ani, ce i-ai spune?

I-aș spune să facă doar ce îi place, indiferent cât de greu pare la început.

5 întrebări fulger

Adrenalină sau liniște?

Liniște cu suficiente momente de adrenalină ca să nu mă plictisesc.

Prioritizezi pe cine să ajuți sau spui „DA” tuturor?

Încerc să ajut pe toată lumea, dar încep cu prioritățile.

Este ceva ce colecționezi?

Acum nu colecționez nimic.

Pentru ce îți faci mereu timp?

Îmi fac mereu timp să vorbesc cu oamenii și nu uit să zâmbesc sau să spun „Mulțumesc!”.

Care este replica/ întrebarea care te enervează cel mai tare?

„Nu se poate”.