Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o anchetă este în desfășurare

NATO transmite, vineri, într-un comunicat, că două avioane F-16 românești de la Baza Aeriană Fetești și două avioane Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat de urgență sub comanda și controlul NATO pentru a identifica drona care a fost în cele din urmă interceptată deasupra României. Alianța informează că o anchetă este în desfășurare, iar NATO se află în strânsă legătură cu autoritățile române.

„În dimineața zilei de 24 iulie 2026, două avioane F-16 românești de la Baza Aeriană Fetești și două avioane Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat de urgență sub comanda și controlul NATO pentru a identifica o aeronavă fără pilot (UAV) necunoscută care zbura în apropierea spațiului aerian românesc.

Drona a fost identificată rapid și, după ce a pătruns în spațiul aerian românesc, forțele NATO au primit autorizația de a interveni. La scurt timp după aceea, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Acest efort combinat multinațional subliniază faptul că NATO este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a apăra teritoriul nostru și a ne proteja populația.

Doborârea dronei are loc într-un moment în care NATO, România și alte țări achiziționează în mod activ sisteme de interceptare terestre pentru a consolida capacitățile de apărare aeriană ale Alianței și ale fiecărei țări. România, de exemplu, a achiziționat sistemul anti-drone MEROPS, conceput pentru a intercepta sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni.

O anchetă este în curs de desfășurare, iar NATO se află în strânsă legătură cu autoritățile române”, arată comunicatul NATO.

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Eurofighter Typhoon. Foto: NATO

Editor : A.C.