Generalul în rezervă Dorin Toma, fost șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, este de părere că drona doborâtă vineri de un avion F-16 al Armatei a fost trimisă cu intenție de Rusia în spațiul aerian al României. Militarul a declarat, la Digi24, că în acest fel Moscova culege informații despre felul cum funcționează apărarea antiaeriană a țării.

Întrebat dacă există vreun dubiu că drona doborâtă astăzi în România de avionul F-16 ar fi de proveniență rusească, generalul (r) Dorin Toma a afirmat că indiciile arată destul de clar că drona este de tip Shahed și că e greu ca aceasta să fie confundată cu un aparat ucrainean.

„În opinia mea, categoric este o dronă rusească. Și cel mai important indiciu este cel comunicat de Ministerul Apărării că pilotul, cel care a avut contact vizual cu drona respectivă, a confirmat că ar fi vorba de o dronă tip Shahed. Dronele de tip Geran-2 sau Gerbera sunt drone care au anumită configurație. Fuzelajul este specific, aripă Delta, deci e destul de dificil de a fi confundată cu o dronă ucraineană”, a afirmat generalul (r) Toma.

În acest context, fostul comandant NATO a declarat că Rusia a direcționat intenționat drona în spațiul aerian al României, ca un act de provocare, dar și ca să obțină informații legate de apărarea antiaeriană și antidronă.

„Opinia mea este că intenționat a fost direcționată în spațiul aerian al României, urmărind și traiectoria, cel puțin din datele care au fost făcute publice până la această dată. Este greu de imaginat că o dronă în derivă ar fi putut parcurge acel itinerar și să zboare timp de 80-90 de minute în spațiul aerian al României. Dar, cel mai important, pe acel itinerar specific și să execute acele manevre… Deci, cel mai probabil, nu neapărat era dirijată în timp real, dar avea niște coordonate prestabilite”, a atras atenția generalul în rezervă.

Dorin Toma l-a felicitat pe pilotul care a doborât drona, considerând că a îndeplinit o misiune foarte dificilă.

„Îmi pot imagina că nu este foarte simplu să dobori cu un avion cu reacție o astfel de dronă, care zboară la viteză redusă, la altitudine joasă, deci este foarte greu”, a explicat militarul.

În același timp, în ceea ce privește astfel de acțiuni de tip hibrid, care s-au intensificat în spațiul aerian și maritim al României, generalul (r) Toma a subliniat că incidentul de astăzi a fost „foarte grav”, prin prisma faptului că Rusia, prin aparatul fără pilot, a avut timp să adune informații despre reacția Armatei Române.

„Această dronă a zburat timp de 80-90 de minute în spațiul aerian al României pe un anumit itinerar. Noi am monitorizat-o, așa cum s-a comunicat oficial, dar în același timp și Federația Rusă, folosind sistemele de război electronic, de SIGINT, pe care le are, în primul rând în Crimeea, dar și pe platforme de recunoaștere aeriene, de supraveghere aeriană, a monitorizat cum au acționat radarele, frecvențele pe care le-au folosit, schimbările de frecvență, timpii de reacție. Deci pur și simplu timp de 80-90 de minute, Federația Rusă, folosind sistemele pe care le are, a putut monitoriza reacția Armatei Române într-o astfel de situație. Poate au fost devoalate punctele slabe sau poate punctele puternice pe care le are apărarea antiaeriană și antidronă a României”, a explicat fostul comandant NATO.

Generalul (r) a mai subliniat că este esențial ca apărarea aeriană și antidronă să fie construită cât mai aproape de frontieră și în zona de coastă, nu la 200 sau la 100 de kilometri în interiorul teritoriului național.

„Acolo trebuie să descoperi, acolo trebuie să identifici și în timp foarte scurt operatorul și în ultimă instanță pilotul să distrugă astfel de drone, că vorbim de dronele aeriene sau că vorbim de dronele maritime”, a mai transmis Dorin Toma.

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Editor : Ș.R.