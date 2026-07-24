Live TV

Ucraina condamnă „încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească”. Apel pentru „un răspuns pe măsura amenințării”

Data actualizării: Data publicării:
Andrii Sybiha
Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, a condamnat, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, incursiunea „unei drone rusești” în spațiul aerian al României, „teritoriu suveran al unui stat membru al UE și aliat al NATO”. Oficialul de la Kiev a subliniat că Rusia testează constant hotărârea Occidentului și a cerut un pachet cuprinzător de descurajare.

„Condamnăm încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească, teritoriul suveran al unui stat membru al UE și aliat al NATO. Este o demonstrație clară a disprețului total al Kremlinului față de dreptul internațional, suveranitatea națională și securitatea europeană”, a declarat Andrii Sibiha.

Șeful diplomației de la Kiev a completat că „Rusia testează în mod constant hotărârea Occidentului, sondând reacția noastră colectivă și pregătind terenul pentru noi agresiuni hibride. Fiecare răspuns slab nu face decât să încurajeze Moscova să ridice miza”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialul a mai afirmat că „nimeni nu ar trebui să pretindă că agresiunea Rusiei poate fi limitată din punct de vedere geografic. Același regim care lansează rachete asupra Kievului, bombardează civilii din orașele ucrainene și atacă navele comerciale din Marea Neagră încalcă în mod repetat spațiul aerian al NATO”.

Răspunsul trebuie să fie pe măsura amenințării. Avem nevoie de un pachet cuprinzător de măsuri de descurajare pentru Ucraina și Europa: sancțiuni mai severe, presiune maximă asupra Rusiei și un efort comun pentru a proteja cerul Europei de teroarea rusă”, a atras atenția Sibiha.

Cea mai rapidă cale de a consolida securitatea Europei este de a-i nega Rusiei capacitatea de a teroriza Ucraina. Acesta ar fi cel mai puternic răspuns la agresiunea tot mai intensă a Kremlinului”, a conchis oficialul ucrainean.

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene a doborât, vineri, o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Aparatul a fost interceptat și distrus deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău, marcând prima operațiune de acest tip desfășurată în România. Drona era de tip Shahed, a transmis ulterior Parchetul General într-un comunicat de presă.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
aeronava f-16
3
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
5
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Digi Sport
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1118226029
„Ucrainenilor, nu aveți empatie?” Comercianți ruși, în lacrimi după ce dronele au lovit noi depozite în apropiere de Sankt Petersburg
zelensky si loomer la un interviu in kiev
Laura Loomer, influencer MAGA şi o apropiată a lui Trump, îşi schimbă radical poziţia faţă de Ucraina după o vizită la Kiev
dorin toma
Ce ar fi putut urmări Rusia prin trimiterea „intenționată” a dronei în spațiul aerian al României. Analiza generalului (r) Dorin Toma
Radu Miruță
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă
Armata română
Situația de securitate a României va continua să fie „destul de critică”, spune șeful Armatei. Care e riscul unui atac direct al Rusiei
Recomandările redacţiei
FED INVITAT CIRSTOVEANU 240726_26121
Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”...
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o...
Viorel scripcariu a o sedinta
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente...
Cătălin Predoiu.
Controversa legii integrității. Predoiu: Am depus proiectul pentru a...
Ultimele știri
Infantino nu va fi obligat să ofere explicații CIO cu privire la implicarea lui Trump în anularea cartonașului roșu primit de Balogun
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește o mobilizare în această toamnă: „Putin intenționează să extindă acest război”
Taximetrist din Bucureşti, prins cu un dispozitiv de tip „maimuţă” pentru umflarea tarifului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Atac armat după un meci de fotbal! Un suporter argentinian a fost împușcat!
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Controversă în direct la TV după eliminarea lui Ricardo Matos în FC Argeș – Petrolul! Concluzia...
Adevărul
Șeful Ryanair neagă faptul că un bărbat ar fi fost aspirat pe geamul spart al unui avion: „Aceste afirmații...
Playtech
Satul din Europa care îți oferă peste 20.000 de dolari dacă te muți acolo. Primești și aproape 3.000 de...
Alexandru muraru
Un lider PNL acuză un plan „disperat și mârșav pentru a bloca România”: „PSD foloseşte instanţele ca...
Digi Sport
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...