Ucraina condamnă „încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească”. Apel pentru „un răspuns pe măsura amenințării”

Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, a condamnat, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, incursiunea „unei drone rusești” în spațiul aerian al României, „teritoriu suveran al unui stat membru al UE și aliat al NATO”. Oficialul de la Kiev a subliniat că Rusia testează constant hotărârea Occidentului și a cerut un pachet cuprinzător de descurajare.

„Condamnăm încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească, teritoriul suveran al unui stat membru al UE și aliat al NATO. Este o demonstrație clară a disprețului total al Kremlinului față de dreptul internațional, suveranitatea națională și securitatea europeană”, a declarat Andrii Sibiha.

Șeful diplomației de la Kiev a completat că „Rusia testează în mod constant hotărârea Occidentului, sondând reacția noastră colectivă și pregătind terenul pentru noi agresiuni hibride. Fiecare răspuns slab nu face decât să încurajeze Moscova să ridice miza”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialul a mai afirmat că „nimeni nu ar trebui să pretindă că agresiunea Rusiei poate fi limitată din punct de vedere geografic. Același regim care lansează rachete asupra Kievului, bombardează civilii din orașele ucrainene și atacă navele comerciale din Marea Neagră încalcă în mod repetat spațiul aerian al NATO”.

„Răspunsul trebuie să fie pe măsura amenințării. Avem nevoie de un pachet cuprinzător de măsuri de descurajare pentru Ucraina și Europa: sancțiuni mai severe, presiune maximă asupra Rusiei și un efort comun pentru a proteja cerul Europei de teroarea rusă”, a atras atenția Sibiha.



„Cea mai rapidă cale de a consolida securitatea Europei este de a-i nega Rusiei capacitatea de a teroriza Ucraina. Acesta ar fi cel mai puternic răspuns la agresiunea tot mai intensă a Kremlinului”, a conchis oficialul ucrainean.

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene a doborât, vineri, o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Aparatul a fost interceptat și distrus deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău, marcând prima operațiune de acest tip desfășurată în România. Drona era de tip Shahed, a transmis ulterior Parchetul General într-un comunicat de presă.

Editor : Ș.R.