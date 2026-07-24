Poliţiştii locali din Bucureşti care au oprit un taximetrist pentru control în zona Centrului Vechi au constatat că acesta folosea un dispozitiv de tip „maimuţă” pentru umflarea tarifului. A fost amendat şi se va cere suspendarea autorizaţiei.

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„Chiar în această seară, în jurul orei 20:40, colegii noştri de la Serviciul Circulaţie au oprit pentru verificare un taximetru în zona Centrului Vechi. Experienţa şi-a spus cuvântul: dincolo de acte, poliţiştii locali au mers mai departe cu verificarea şi au descoperit telecomanda ascunsă direct sub frâna de mână. Priviţi în filmuleţ cum cresc impulsurile şi banii pe aparat la fiecare apăsare”, au transmis, vineri seară, oficialii Poliţiei Locale Bucureşti, distribuind imagini.

Aceştia anunţă că, pe lângă amenda primită prevăzută de Legea taximetriei, vor transmite adresa şi către Direcţia Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti pentru suspendarea autorizaţiei de taxi.

„ATENŢIE LA CURSĂ! Verificaţi întotdeauna bonul fiscal la finalul călătoriei! Dacă suma sau traseul nu corespund, puteţi să refuzaţi plata şi să sesizaţi Poliţia”, au mai transmis poliţiştii locali.

Editor : Liviu Cojan