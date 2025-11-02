Cimpanzeii gândesc ca oamenii: renunță la convingerile vechi atunci când apar dovezi noi care le schimbă părerea

Cimpanzeii pot evalua dovezile și își pot schimba convingerile atunci când apar informații noi care contrazic ceea ce credeau inițial, potrivit unui nou studiu relatat de Live Science. Cercetătorii spun că aceste animale dau dovadă de un tip de raționament similar celui uman.

Atunci când au fost puși să găsească o gustare ascunsă într-una dintre două cutii, cimpanzeii (Pan troglodytes) au evaluat mai multe indicii și și-au schimbat alegerea dacă au apărut informații contradictorii.

Rezultatele arată că aceste animale folosesc metacogniția (conștientizare a propriei cogniții) pentru a evalua dovezile și a-și planifica acțiunile în consecință.

„Când își revizuiesc convingerile, cimpanzeii reprezintă explicit dovezile pe care le au și cântăresc diferitele tipuri de informații”, a explicat Jan Engelmann, psiholog comparativ la Universitatea din California, Berkeley, coautor al studiului, pentru Live Science.

La fel ca oamenii, cimpanzeii par să folosească metacogniția pentru a analiza probele și pentru a-și adapta strategiile atunci când planurile lor inițiale nu funcționează.

Oamenii de știință știau deja că primatele pot evalua dovezile, de exemplu, cimpanzeii caută hrană urmărind urmele de firimituri și verifică informațiile atunci când acestea nu sunt clare. Însă nu era clar dacă pot îndeplini o sarcină metacognitivă mai complexă: schimbarea convingerilor în funcție de dovezi noi.

Echipa lui Engelmann a testat această ipoteză prin mai multe experimente comportamentale, în care recompensele alimentare erau ascunse într-una dintre două cutii. În primele două teste, cimpanzeii au fost antrenați să aleagă o cutie pentru a obține hrana din interior, după ce au fost expuși la două tipuri de dovezi contradictorii cu privire la locul în care se afla mâncarea.

În cazul „dovezii puternice”, cercetătorii au tăiat o fereastră în una dintre cutii, permițând cimpanzeului să vadă hrana; pentru „dovada slabă”, au scuturat cealaltă cutie, sugerând că în interior ar putea fi ceva. Cimpanzeii și-au schimbat mult mai frecvent alegerea atunci când li s-au prezentat dovezi puternice după cele slabe, decât invers.

Totuși, aceste rezultate nu explicau de ce își schimbau cimpanzeii decizia.

„Poți să-ți revizuiești convingerile și fără să reflectezi cu adevărat asupra dovezilor”, a precizat Engelmann.

Pentru a verifica acest aspect, cercetătorii au realizat un al treilea test, cu trei cutii: una cu dovezi puternice, una cu dovezi slabe și una fără nicio dovadă. Înainte ca animalele să poată alege, cutia cu dovezi puternice a fost îndepărtată. Lăsați cu doar două opțiuni, cimpanzeii au ales constant cutia cu dovezi slabe, nu pe cea fără dovezi. Acest lucru a arătat că ei iau în calcul mai multe tipuri de dovezi simultan, nu doar pe cea mai evidentă.

Într-un alt experiment, cercetătorii au testat dacă cimpanzeii pot combina diferite dovezi. După ce au prezentat dovezi slabe și puternice pentru două cutii, le-au oferit o nouă informație slabă: fie aceeași ca înainte (cutia era zguduită), fie una nouă (sunetul unei alte bucăți de hrană căzând în cutie).

Cimpanzeii și-au schimbat mai des alegerea atunci când au primit două dovezi diferite, nu aceeași dovadă repetată, sugerând că au evaluat modul în care informațiile distincte se combinau pentru a întări argumentul.

În ultimul test, cercetătorii au introdus dovezi contradictorii. După ce cimpanzeii au ales o cutie, li s-a arătat o pietricică în interior, care putea explica zgomotul auzit anterior – dovadă că prima ipoteză ar fi fost greșită. Cimpanzeii au reacționat consecvent schimbându-și alegerea.

Pentru Cathal O'Madagain, specialist în științe cognitive la Universitatea Mohammed VI Polytechnic din Maroc, care nu a participat la studiu, acest ultim test a fost crucial.

„Experimentul cinci arată un tip de raționalitate pe care primele nu îl demonstrau”, a spus el pentru Live Science. Acesta a arătat că animalele păstrează legătura dintre dovezile originale și cele noi, reflectând că „țin evidența” informațiilor acumulate.

O'Madagain a subliniat că, împreună cu alte cercetări despre raționalitatea cimpanzeilor, noul studiu demonstrează că aceștia ating un „nivel ridicat” de raționalitate, luând decizii bazate pe dovezi și actualizându-le pe măsură ce situația se schimbă.

„Cea mai mare limitare în înțelegerea inteligenței altor animale nu ține de ele, ci de capacitatea noastră de a găsi metode potrivite pentru a o testa”, a adăugat cercetătorul.

Echipa lui Engelmann intenționează acum să extindă aceste experimente și la alte primate non-umane, pentru a verifica dacă pot trece același test de raționalitate.

