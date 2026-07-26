Live TV

Trăim mai mult ca niciodată, dar nu și mai bine. Ce au descoperit cercetătorii în cadrul unui studiu global

Data actualizării: Data publicării:
o familie se plimbă în parc
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce afecțiuni și factori de risc stau la baza fenomenului Cercetătorii: Nu este suficient să trăim mai mult, ci și mai sănătos

Oamenii trăiesc mai mult decât oricând, însă nu neapărat și mai sănătos. Un nou studiu global, publicat în revista The Lancet Public Health, citat de Euronews, arată că o mare parte din anii câștigați în plus sunt petrecuți cu boli, dizabilități sau alte probleme de sănătate. Cercetarea, care a analizat date din 204 țări și teritorii, atrage atenția că sistemele de sănătate ar trebui să pună accent nu doar pe prelungirea vieții, ci și pe îmbunătățirea calității acesteia.

Speranța de viață la nivel mondial a ajuns la 73,8 ani, datorită reducerii bolilor infecțioase, a mortalității materne și infantile și progreselor în prevenirea și tratarea bolilor cronice.

Totuși, autorii studiului au constatat că speranța de viață a crescut mai rapid decât speranța de viață sănătoasă. Astfel, oamenii trăiesc mai mult, însă petrec mai mulți ani confruntându-se cu afecțiuni care nu le pun viața în pericol, dar le afectează calitatea vieții.

În 2023, oamenii au petrecut, în medie, 14,5% din viață într-o stare de sănătate precară, caracterizată prin boli și dizabilități.

Cercetătorii au observat că și în țările cu cea mai mare speranță de viață oamenii petrec mai mulți ani cu probleme de sănătate. Potrivit autorilor, acest lucru sugerează că perioada de boală și dizabilitate este prelungită pe parcursul vieții adulte, în loc să fie amânată spre ultimii ani de viață.

În statele cu venituri ridicate, oamenii au petrecut, în medie, 15,7% din viață într-o stare de sănătate precară, în timp ce regiunea Africii subsahariene a înregistrat cel mai mic decalaj între speranța de viață și speranța de viață sănătoasă.

Țările de Jos au înregistrat cea mai mare creștere a proporției vieții petrecute cu probleme de sănătate, de la 13,2% în 1990 la 15,7% în 2023.

Cele mai mari decalaje între speranța de viață și anii trăiți în stare bună de sănătate au fost înregistrate în Statele Unite, Australia și Canada.

La polul opus se află Nauru, Insulele Solomon și Laos, unde oamenii petrec cei mai puțini ani cu probleme de sănătate.

Ce afecțiuni și factori de risc stau la baza fenomenului

Potrivit studiului, afecțiunile care nu provoacă deces sunt responsabile pentru 57,4% din anii petrecuți într-o stare de sănătate precară.

Printre cele mai importante se numără:

  • afecțiunile musculo-scheletice, precum durerile de spate;
  • tulburările psihice;
  • bolile organelor de simț, precum pierderea auzului odată cu înaintarea în vârstă;
  • traumatismele accidentale.

În țările cu venituri mici, un rol important îl au și deficiențele nutriționale, infecțiile respiratorii, tuberculoza și bolile tropicale neglijate.

Cercetătorii au identificat și principalii factori de risc care contribuie la acest fenomen: excesul de greutate, malnutriția infantilă și maternă, fumatul, nivelul crescut al glicemiei și poluarea aerului.

Consumul de droguri și alcoolul în exces s-au numărat printre principalii factori de risc doar în țările bogate, în timp ce sexul neprotejat a reprezentat un factor major doar în Africa subsahariană.

Cercetătorii: Nu este suficient să trăim mai mult, ci și mai sănătos

Autorii studiului avertizează că rezultatele ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea sistemelor de sănătate și de asistență socială și arată că este nevoie de investiții mai mari în prevenție și îngrijirea bolilor cronice.

„Rezultatele noastre sugerează că viitoarele progrese în sănătatea populației vor veni nu doar din faptul că îi ajutăm pe oameni să trăiască mai mult, ci și din faptul că îi ajutăm să trăiască mai sănătos”, a declarat Christopher Murray, autor principal al studiului și director al Institutului pentru Evaluarea și Măsurarea Sănătății (IHME) din cadrul Universității Washington.

Acesta susține că progresul ar trebui măsurat nu doar prin durata vieții, ci și prin numărul anilor trăiți în stare bună de sănătate, ceea ce presupune investiții mai consistente în prevenție, gestionarea bolilor cronice și îngrijire pe termen lung.

La rândul său, coautoarea studiului, Catherine Bisignano, a subliniat că reducerea anilor trăiți cu dizabilități necesită intervenții timpurii și servicii mai bune de prevenție și îngrijire, măsuri care ar putea avea beneficii importante atât pentru sănătatea populației, cât și pentru economie.

Autorii recomandă investiții susținute în prevenție, servicii de reabilitare, sănătate mintală, îngrijirea bolilor cronice și extinderea accesului la tehnologii de asistență și servicii integrate de îngrijire pe termen lung.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
avion f-16
3
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Avion F-16
4
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Volodimir Zelenski spune când s-a schimbat relația sa cu Donald Trump: „Nu a fost o...
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Digi Sport
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chelie
Chelia, un beneficiu surprinzător pentru sănătate. Ce tip de cancer pare a fi defavorizat, conform unui studiu recent
liliac lilieci
Cercetătorii au descoperit cum poate un coronavirus să treacă de la lilieci la oameni
Parkinson
Un studiu leagă zgomotul din trafic de un risc mai mare de a dezvolta boala Parkinson. Ce au descoperit cercetătorii
Circle tunnel with particles
Fizicienii au creat o gaură neagră din lumină și au testat una dintre cele mai misterioase teorii ale lui Stephen Hawking
Chalkboard illustration of progression of evolution
Un studiu rescrie istoria neanderthalienilor și a oamenilor moderni. Indiciile găsite într-o peșteră din Turcia
Recomandările redacţiei
traian basescu inquam octav ganea
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că...
F-16 avioane
Reacția NATO pentru Digi24 după doborârea celor trei drone pe...
raed arafat
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul...
nicusor dan inquam george calin
„Nicușor Dan nu e depășit de situație. Are un popor cu care nu se...
Ultimele știri
Androidul lui Musk: construit de Tesla, antrenat de oameni. Cum se folosește compania de angajați pentru ca Optimus să copieze omul
Tot mai puțini tineri vor să fie șefi. De ce refuză Generația Z funcțiile de conducere
De ce a suspendat Trump atacurile asupra Iranului. Explicația lui Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Începe cea mai importantă schimbare astrală din ultimii 19 ani. Ce urmează pentru fiecare zodie până în 2028
Cancan
Câți bani încasează lunar pilotul care a doborât 3 drone rusești în 3 zile? Ce salarii oferă statul român...
Fanatik.ro
Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Totul despre mutarea FCSB pe stadionul pe care joacă Dinamo! Radu Popa, director „Arcul de Triumf”: „Facem...
Adevărul
Jaf de peste un milion de lire în UK: cum au spart patru români 449 de locuinţe în doar 10 luni. Pedepsele...
Playtech
Încărcarea telefonului în mașină consumă carburant? Ce trebuie să știe orice șofer
convoi de nave chinezesti langa taiwan
Strategia Chinei în Golf: comerț fără responsabilități. De ce evită Beijingul să se implice mai mult în...
Digi Sport
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
Pro FM
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. la 58 de ani. Secretul care îl ajută să se mențină în formă: „Nu cred în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
Replica ironică a fiicei lui Adrian Păunescu la cererea IICCMER de a elimina bustul poetului: „De ce nu se...
Newsweek
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Interzis la „papuci comozi”. Regula strictă prin care Christopher Nolan își obligă actorii să rămână în rol...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...