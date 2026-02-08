Live TV

Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență

Marina Cimpoacă Data publicării:
Rețetă de tocană. Foto Getty Images
Cea mai rapidă și sănătoasă rețetă de tocană

Tocana românească de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, care combină simplitatea ingredientelor naturale cu aromele bogate obținute prin gătire lentă. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici. Sorin Haiduc, bucătar profesionist, a dezvăluit cum poate fi preparată cea mai rapidă și sănătoasă versiune a acestui clasic românesc.

Deși tocana românească de cartofi cu carne este o rețetă simplă și familiară, prezentă în aproape orice bucătărie românească, adevăratul secret stă în tehnica de preparare, care transformă ingrediente obișnuite într-un preparat gustos, sănătos și echilibrat.

„Pentru a pregăti tocana, se folosesc 800 de grame de carne de porc tăiată cubulețe, care se rumenește într-o cratiță adâncă, la foc mediu, până capătă o nuanță aurie - un pas esențial pentru dezvoltarea aromelor de bază. Apoi se adaugă o ceapă mare, tocată fin, 1-2 ardei kapia tăiați fâșii și 2-3 căței de usturoi tocați. Legumele se călesc ușor împreună cu carnea, eliberându-și gustul natural și pregătind baza sosului, care va lega și intensifica savoarea întregului preparat.

Când legumele s-au înmuiat, se adaugă 3-4 roșii coapte sau 200 ml suc de roșii, împreună cu două linguri de pastă de ardei dulce, care conferă sosului consistență naturală. Cartofii, 1,5 kg, curățați și tăiați cuburi, se adaugă doar după ce carnea începe să se frăgezească, pentru ca toate ingredientele să se gătească uniform și să păstreze o textură moale.

Tocana se lasă să fiarbă încet, acoperită, la foc domol, timp de 20-25 de minute, până când sosul se leagă și aromele se combină armonios. În ultimele minute, se presară mărar proaspăt tocat, care adaugă prospețime și un plus de savoare.”, a explicat sursa Digi24.ro

Beneficiile nutriționale 

Ingrediente naturale

„Simplitatea ingredientelor folosite, toate naturale și fără ultraprocesare, reduce riscul consumului de aditivi, conservanți sau zaharuri ascunse. Cartofii și legumele furnizează carbohidrați complecși și antioxidanți, în timp ce carnea oferă proteine de calitate, necesare pentru energie susținută și regenerare musculară.

Textura moale a preparatului îl face ușor de digerat, potrivit pentru copii sau pentru mesele familiale echilibrate. Sosul legat natural asigură sațietate fără senzația de greutate, iar culorile și aromele autentice cresc atractivitatea farfuriei, stimulând un consum conștient și sănătos.

Gătitul lent: aromele și nutrienții se păstrează perfect

Gătitul lent, la foc domol, permite păstrarea nutrienților din carne și legume și eliberarea aromelor naturale, fără adaosuri artificiale sau grăsimi în exces. Carnea rămâne fragedă și suculentă, iar cartofii, ceapa, ardeiul și roșiile își conservă vitaminele și fibrele, esențiale pentru digestie și bunăstarea organismului.”, a transmis Sorin Haiduc, bucătar personal

