„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor care refuză să lupte în războiul lui Putin și cer ajutor Germaniei

Când Rusia l-a trimis pe Georgi Avaliani să lupte în Ucraina, acesta a făcut exact ceea ce au propus liderii germani: a fugit. Pacifist care a dezertat de pe front după ce a fost recrutat cu forța, el spune că a supraviețuit bătăilor și execuțiilor simulate într-un „subsol de tortură” înainte de a scăpa complet din Rusia. Săptămâna trecută, Germania i-a spus că ar fi sigur să se întoarcă, scrie Politico.

Într-o scrisoare, Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF) a respins cererea de azil a bărbatului în vârstă de 47 de ani, concluzionând că este puțin probabil ca acesta să fie persecutat dacă se întoarce în Rusia - o decizie care a alarmat rețelele care ajută soldații ruși să fugă din calea războiului.

Susținătorii dezertorilor spun că decizia întărește mesajul președintelui rus Vladimir Putin conform căruia nu există o ieșire sigură pentru cei care fug de pe front, în contextul în care guvernele europene înăspresc politicile de azil și în contextul în care negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina stagnează

„Chiar dacă aș putea scăpa de moarte, aș fi trimis pe front sau aș risca o pedeapsă de 15 ani de închisoare”, a spus Avaliani, care intenționează să facă apel împotriva deciziei.

Respingerea vine într-un moment sensibil pentru rușii care încearcă să-și reconstruiască viața în străinătate.

Statele Unite au început, vara trecută, să deporteze solicitanții de azil înapoi în Rusia, ultimul avion încărcat aterizând chiar săptămâna trecută. Iar în noiembrie, UE și-a înăsprit regulile privind vizele pentru cetățenii ruși.

„Politicienii europeni spun că rușii trebuie să lupte împotriva lui Putin, că trebuie să reziste”, a declarat Alexei Alshansky, fost sergent-major devenit analist la A Farewell to Arms, un grup care ajută dezertorii ruși.

„În același timp, persoanele care au refuzat efectiv să lupte pentru Putin și au trecut printr-o călătorie foarte dificilă nu primesc niciun ajutor din partea acelor țări”, a adăugat el.

Fugind de război

Avaliani s-a numărat printre zecile de mii de ruși cărora li s-au înmânat acte de chemare în armată în septembrie 2022, ca parte a campaniei de „mobilizare parțială” a lui Putin.

Inginer constructor și tată a trei copii, Avaliani a declarat că a spus clar de la bun început că nu va lupta. „Acesta nu este războiul meu. Sunt pacifist”, a declarat el pentru Politico. Însă apelurile sale pentru o scutire din motive de sănătate și familiale au fost respinse.

„E inutil să încerci să lupți împotriva sistemului”, a spus el. „Dacă vrea să te devoreze, te va devoră. Așa că am decis că trebuie să acționez.”

La câteva săptămâni după sosirea pe frontul din estul Ucrainei, Avaliani a fugit – doar pentru a fi capturat și dus în ceea ce el descrie ca un „soclu de tortură” în Luhansk, ocupat de Rusia. Acolo, spune el, a fost bătut și supus unor execuții simulate.

Condițiile, a relatat el, erau „inumane”.

Întors pe front, a evadat din nou și a fost capturat a doua oară. În cele din urmă, la a treia încercare, a trecut în Belarus și de acolo a călătorit în Uzbekistan.

În timp ce Avaliani trăia ascuns în străinătate, a povestit el, poliția i-a vizitat locuința și i-a interogat soția. În 2025, el și familia sa s-au reunit și au solicitat azil politic în Germania.

Schimbare de ton

Decizia de a-l returna pe Avaliani marchează o schimbare drastică față de poziția Germaniei de la începutul invaziei complete a Ucrainei de către Rusia.

În septembrie 2022, Marco Buschmann, pe atunci ministrul Justiției din Germania, a salutat exodul rușilor de vârstă luptătoare, declarând pe X că „oricine urăște politicile lui Putin și iubește democrația liberală este foarte binevenit aici, în Germania”.

Ministrul de Interne de la acea vreme, Nancy Faeser, a împărtășit acest sentiment, declarând pentru ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung că „oricine se opune cu curaj regimului președintelui Vladimir Putin și, prin urmare, se pune în pericol grav, poate solicita azil în Germania pe motive de persecuție politică”.

În 2022 și 2023, aproximativ unu din 10 bărbați ruși de vârstă militară care au ajuns în Germania a primit o formă de protecție legală din partea țării. În 2024 și 2025, acest număr a scăzut brusc la aproximativ 4%.

Schimbarea a coincis cu o schimbare a climatului politic.

Guvernul cancelarului german Friedrich Merz, care a preluat funcția în mai anul trecut, a condus o represiune împotriva migrației, sperând să atragă alegătorii departe de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) - acum cel mai mare partid de opoziție din Bundestag-ul german

Scrisoarea de respingere pe care a primit-o Avaliani, analizată de Politico, preciza că este puțin probabil să fie persecutat în Rusia dincolo de o amendă. Rusia, a adăugat aceasta, nu mai mobilizează activ bărbații.

În ceea ce privește transfugii precum Avaliani, conchide scrisoarea, nu există „o probabilitate considerabilă a unui interes concret și susținut față de aceștia din partea statului rus sau a altor actori”.

Copie la indigo

Activiștii pentru drepturile omului susțin că evaluarea autorităților germane neagă ceea ce se întâmplă în Rusia.

Mulți dintre cei mobilizați și trimiși pe front în 2022 nu s-au întors încă acasă. Rusia continuă să recruteze aproximativ 30.000 de soldați lunar.

Scrisoarea către Avaliani se citește ca o copie exactă a respingerilor trimise altor transfugi, a declarat Artyom Klyga, avocat la Connection, o organizație care îi ajută pe obiectorii de conștiință.

„E ca și cum [autoritățile] ar folosi un singur document Word, un șablon pe care îl adaptează ușor”, a spus Klyga.

El a susținut că autoritățile germane nu fac distincția între cei care au evitat recrutarea - bărbați care au fugit din țară pentru a evita mobilizarea - și transfugii precum Avaliani, cărora li s-au înmânat de fapt acte de chemare în serviciu.

Pentru ei, riscul de a se întoarce în Rusia nu este o amendă, ci închisoarea sau o întoarcere forțată pe front.

Solicitat să ofere o reacție, biroul german pentru migrație BAMF a declarat că nu poate comenta cazuri individuale, dar a menționat că fiecare cerere de azil „implică o examinare a fiecărui caz individual, în care fiecare poveste de refugiat prezentată este analizată cu atenție”. Agenția a adăugat că protecția este acordată doar solicitanților cu o teamă bine întemeiată de persecuție.

Sarcina dovezilor

În practică, susțin unii, solicitanții precum Avaliani se confruntă cu o sarcină a probei imposibilă.

„În cele din urmă, [autoritățile germane] încearcă să se convingă să nu acorde azil pe baza statisticilor”, a declarat Peter von Auer, expert juridic la organizația germană pentru apărarea refugiaților Pro Asyl.

„Ei susțin că este statistic puțin probabil ca ceea ce suspectează sau se tem solicitanții de azil să li se întâmple și lor.”

Din cei 8.201 bărbați ruși de vârstă militară care au solicitat azil în Germania din 2022, doar 416 - aproximativ 5% - au primit o formă de protecție, cum ar fi acordarea statutului de azil, potrivit cifrelor furnizate de guvern, ca răspuns la o întrebare parlamentară.

Dezertorii reprezintă probabil o mică minoritate a acestor cazuri, având în vedere barierele semnificative cu care se confruntă cei care au fost deja recrutați pentru a părăsi Rusia și apoi a merge în Europa.

Alshansky, cofondatorul organizației „A Farewell to Arms”, a susținut că deportarea unor persoane precum Avaliani subminează promisiunea Europei de a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei.

Respingerea cererii de azil „îl ajută pe Putin să mențină ideea că este inutil să fugi”. De fapt, a spus el, calculul este simplu: „Cu cât sunt mai mulți dezertori, cu atât va fi mai ușor să apărăm Ucraina”.

Editor : Ș.R.