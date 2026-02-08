Protest într-un oraș din Gorj unde, de mai bine de o săptămână, localnicii nu au apă caldă și căldură. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociaţiile de proprietari. Oamenii sunt disperați și cer măsuri urgente: „Nu e posibil să plătești toate dările la zi și să nu ai căldură în anul 2026”, spune revoltat un localnic. Primarul susține că a cerut ajutor de la Guvern, dar nu a primit niciun răspuns.

Peste 10.000 de oameni din orașul Motru, județul Gorj, nu au apă caldă și căldură, pentru că furnizorul nu mai are bani să cumpere cărbune.

„Pentru că, de mai bine de o săptămână, locuitorii din municipiul Motru nu au căldură și apă caldă, oamenii au venit în fața primăriei să ceară explicații”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Am stat o zi, două, trei, patru, dar nu e posibil să plătești toate dările la zi și să nu ai căldură în anul 2026”, e de părere un localnic.

Oamenii spun că au ajuns să doarmă îmbrăcați cu haine groase, pentru că aerotermele nu fac față. Mulți dintre cei care au copii mici s-au mutat la rude, în alte localități.

Întrebată câte grade sunt în casă, o localnică răspunde: „12 grade. E foarte frig! Am o aerotermă, merge nonstop, e foarte frig și cu aeroterma mi-am ars și triplul, că nu mai face față la căldura asta nonstop cu aeroterma.”

Școlile și grădinițele care nu au sursă proprie de încălzire au mutat cursurile în online.

„În școli, copiii au înghețat, nu mai scria pasta la pix, profesorii au înghețat de frig. Asta e obligația primăriei: să asigure în școli căldură! Nu la mine acasă, dar în școli da”, spune revoltată o localnică.



Primarul spune că a cerut ajutor de la Guvern, dar nu a primit niciun răspuns.

„Toate aceste documente sunt solicitari transmise către instituțiile statului: Consiliul Județean, Prefectură, Guvern. Ultima solicitare - aveam speranța că se va lua în calcul ieri (n. red. joi), în ședința de Guvern”, a declarat, pentru Digi24, Cosmin Morega, primarul orașului Motru.



Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă Motru are nevoie de 16 milioane de lei, pentru a relua furnizarea căldurii. Directorul societății spune că au ajuns în această situație și din cauza datoriilor acumulate de asociaţiile de proprietari, care ar fi în valoare de 15 milioane de lei.

