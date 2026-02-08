Tablourile ascunse de fostul ministru Darius Vâlcov în pereți sau pe sub mobilă au putut fi admirate, joi și vineri, la Craiova. Fiscul urmează să le scoată la licitație peste două săptămâni, ca să recupereze măcar o parte din prejudiciul de 1,2 milioane de euro în dosarul în care Vâlcov este după gratii, condamnat definitiv. Colecția cuprinde inclusiv capodopere semnate de artiști celebri, ca Picasso, Grigorescu sau Tonitza.

„Prețul de pornire al acestei picturi de Nicolae Grigorescu este de 50.000 de euro. Sperăm să ajungem la un nou record, pentru că avem în decembrie 2024 recordul Grigorescu și cea mai spectaculoasă vânzare de artă în România, o tărăncuță, cu 365.000 de euro”, spune Anca Bejan, reprezentanta Galeriei de Artă din București.



Arta confiscată în „Dosarul Tablourilor”, pentru care fostul ministru Darius Vâlcov a primit 5 ani de închisoare, a fost expusă la Craiova și urmează să fie scoasă la licitație peste două săptămâni. Astfel, Fiscul încearcă să recupereze o parte din prejudiciul de peste un milion de euro.

„Lucrările, într-adevăr, dacă ne gândim la numele colecționarului, ar putea fi o colecție controversată, dar cred că pentru o perioadă limitată de timp. Avantajul e că arta nu poate fi judecată niciodată sub acest aspect”, mai spune Anca Bejan.

Colecția cuprinde inclusiv capodopere semnate de artiști celebri, ca Picasso, Grigorescu sau Tonitza. Nu-i de mirare că oamenii s-au înghesuit să le vadă.



„Lucrările sunt foarte frumoase, de aceea am și venit, că era păcat să ratez această ocazie. Mi-au plăcut, în special, cele două de Grigorescu, pe acestea le studiam acum”, spune un tânăr.

„Mi-a atras atenția o lucrare a lui Picasso”, recunoaște altcineva.

„Sunt câteva piese absolut extraordinare! Având în vedere sensibilitatea subiectului, astea sunt piesele originale”, concluzionează un domn.



În total, anchetatorii au confiscat de la Darius Vâlcov 172 de tablouri, statuete și obiecte de artă, precum și trei lingouri de aur. Le-ar fi cumpărat din bani obținuți ilegal, prin prisma funcțiilor publice ocupate. Ca să nu fie găsite, le-a ascuns în pereți ori sub obiecte de mobilier și chiar în case părăsite.

La licitația organizată la București, unele tablouri se vor vinde cu un preț de pornire de 50.000 de euro.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia