Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate

KTO Rosomak next to the Concrete barriers that are part of Poland's East Shield fortification at Poland's border with Russia in Dabrowka
Amenințarea Rusiei la granița de est a NATO este în creștere. Foto: Profimedia
„Ameninţarea rusească va creşte” Ucraina apără Europa

Ameninţarea rusească la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina, a declarat preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger.

„Atât timp cât Ucraina apără Europa, pericolul nu este atât de mare”, a declarat expertul german pentru Tagesspiegel sâmbătă, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Wolfgang Ischinger a explicat că aceasta înseamnă că armata lui Vladimir Putin este în prezent blocată în Ucraina „şi pierde mii de soldaţi în fiecare săptămână”.

În momentul în care va exista un armistiţiu în Ucraina, situaţia se va schimba, a adăugat Ischinger, înaintea celei de-a 62-a Conferinţe de Securitate de la Munchen, de săptămâna viitoare.

„Atunci Putin îşi poate continua liniştit reînarmarea, iar ameninţarea la adresa ţărilor NATO de pe flancul estic se va intensifica”, a explicat el.

„Ameninţarea rusească va creşte”

Cu toate acestea, expertul german a subliniat că cel mai important lucru este să se pună capăt vărsării de sânge din Ucraina cât mai repede posibil.

„Nu-mi doresc altceva pentru poporul Ucrainei. Dar ameninţarea rusească va creşte şi pentru noi, germanii, dacă un viitor armistiţiu nu este însoţit de o reducere masivă a consolidării militare în districtele militare vestice ale Rusiei”, a mai spus Ischinger.

Totuşi, acest lucru nu este deloc de aşteptat. „De aceea, un simplu armistiţiu nu ar fi un motiv pentru a ne relaxa”, a spus Ischinger.

Ucraina apără Europa

Felul în care se va termina războiul din Ucraina rămâne „o chestiune de destin prin excelenţă pentru Germania şi Europa”, a spus Ischinger, subliniind că în prezent Ucraina apără Europa, nu doar propriul său teritoriu.

Şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat să participe la apropiata conferinţă de securitate.

Ucraina luptă de aproape patru ani, cu sprijin occidental, împotriva unei invazii ruse la scară largă. SUA încearcă în prezent să negocieze încetarea luptelor.

Citește și: Disputa Crimeii revine în prim-plan: Zelenski acuză Rusia că face presiuni asupra SUA pentru recunoașterea anexării

