Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano

Data publicării:
jd vance donald trump
Foto: Profimedia Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance, prezent, vineri, la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Vicepreşedintele american a fost huiduit vineri seara, când a apărut pe ecranul uriaş al stadionului San Siro din Milano. Fluierăturile au fost acoperite în mare parte de muzica puternică difuzată de difuzoarele stadionului.

„Sunteţi sigură?”, a răspuns Trump la întrebarea „Aţi văzut că vicepreşedintele Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice?” a unei jurnaliste.

Preşedintele american, intrigat, a adăugat: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază. Desigur, se află în străinătate, dar în mod normal nu este huiduit în această ţară”.

Înainte de a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, JD Vance s-a întâlnit cu şefa guvernului italian, Giorgia Meloni. Cei doi lideri au salutat „valorile comune” pe care le împărtăşesc.

