Alegeri în Japonia: Partidul premierului Sanae Takaichi e considerat favorit în acest scrutin anticipat

Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP. Conform mai multor sondaje, PLD şi partenerul său de coaliţie Ishin ar putea obţine împreună până la 300 de locuri din cele 465 ale Camerei inferioare.

În cazul în care coaliţia aflată la putere ar câştiga 310 locuri, ar putea trece peste Camera Superioară, controlată de opoziţie, scrie News.ro.

Prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, s-a angajat să demisioneze în cazul în care coaliţia îşi va pierde majoritatea.

Sanae Takaichi, aleasă prim-ministru în luna octombrie, a decis să convoace alegeri legislative anticipate, în condiţiile în care se bucură în prezent de o popularitate ridicată, în special în rândul tinerilor alegători.

„Dacă (Sanae) Takaichi obţine o victorie importantă, va avea o marjă de manevră mai mare pentru a-şi concretiza promisiunile, în special în ceea ce priveşte taxa pe consum”, a declarat Seiji Inada, director general al FGS Global.

„Pieţele ar putea reacţiona în zilele următoare, iar yenul ar putea fi din nou sub presiune”, a spus acesta.

Sanae Takaichi s-a angajat să suspende timp de doi ani o taxă de 8% pe produsele alimentare, pentru a ajuta gospodăriile să facă faţă creşterii preţurilor, cauzată în parte de scăderea yenului.

Şefa guvernului japonez a primit joi sprijinul preşedintelui american Donald Trump, ceea ce ar putea atrage alegătorii de dreapta, dar îi va îndepărta pe cei mai moderaţi.

Zăpada ar putea perturba votul

Duminică sunt aşteptate până la 70 cm de zăpadă în nordul şi estul Japoniei, iar unii alegători vor trebui să înfrunte viscolul pentru a merge la vot.

La Nagaoka, unde sâmbătă s-a acumulat aproape un metru de zăpadă de-a lungul drumurilor, alegătorii au fost îndemnaţi să meargă la vot devreme pentru a evita furtunile de zăpadă.

„Este deja dificil aici, în oraşe, dar în munţi este de două ori mai multă zăpadă. Este dificil să ieşi din casă”, a declarat Takehiko Igarashi, voluntar al Partidului Comunist Japonez.

O scădere a ratei de participare ar putea amplifica influenţa blocurilor electorale organizate, în condiţiile în care rata de participare la ultimele alegeri pentru Camera inferioară a oscilat în jurul valorii de 50%.

Secţiile de votare trebuie să îşi închidă porţile la ora 20:00 (11:00 GMT), iar primele prognoze, bazate pe sondajele la ieşirea de la urne, sunt aşteptate imediat.

