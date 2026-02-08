Live TV

Alegeri în Japonia: Partidul premierului Sanae Takaichi e considerat favorit în acest scrutin anticipat

Data publicării:
Voting of the general election started
Un alegător trece pe lângă un panou cu afișe ale candidaților la alegerile generale din Japonia, lângă o secție de votare din Tokyo, duminică, 8 februarie 2026. Foto: Profimedia
Din articol
Zăpada ar putea perturba votul

Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP. Conform mai multor sondaje, PLD şi partenerul său de coaliţie Ishin ar putea obţine împreună până la 300 de locuri din cele 465 ale Camerei inferioare.

În cazul în care coaliţia aflată la putere ar câştiga 310 locuri, ar putea trece peste Camera Superioară, controlată de opoziţie, scrie News.ro.

Prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, s-a angajat să demisioneze în cazul în care coaliţia îşi va pierde majoritatea.

Sanae Takaichi, aleasă prim-ministru în luna octombrie, a decis să convoace alegeri legislative anticipate, în condiţiile în care se bucură în prezent de o popularitate ridicată, în special în rândul tinerilor alegători.

„Dacă (Sanae) Takaichi obţine o victorie importantă, va avea o marjă de manevră mai mare pentru a-şi concretiza promisiunile, în special în ceea ce priveşte taxa pe consum”, a declarat Seiji Inada, director general al FGS Global.

„Pieţele ar putea reacţiona în zilele următoare, iar yenul ar putea fi din nou sub presiune”, a spus acesta.

Sanae Takaichi s-a angajat să suspende timp de doi ani o taxă de 8% pe produsele alimentare, pentru a ajuta gospodăriile să facă faţă creşterii preţurilor, cauzată în parte de scăderea yenului.

Şefa guvernului japonez a primit joi sprijinul preşedintelui american Donald Trump, ceea ce ar putea atrage alegătorii de dreapta, dar îi va îndepărta pe cei mai moderaţi.

Zăpada ar putea perturba votul

Duminică sunt aşteptate până la 70 cm de zăpadă în nordul şi estul Japoniei, iar unii alegători vor trebui să înfrunte viscolul pentru a merge la vot.

La Nagaoka, unde sâmbătă s-a acumulat aproape un metru de zăpadă de-a lungul drumurilor, alegătorii au fost îndemnaţi să meargă la vot devreme pentru a evita furtunile de zăpadă.

„Este deja dificil aici, în oraşe, dar în munţi este de două ori mai multă zăpadă. Este dificil să ieşi din casă”, a declarat Takehiko Igarashi, voluntar al Partidului Comunist Japonez.

O scădere a ratei de participare ar putea amplifica influenţa blocurilor electorale organizate, în condiţiile în care rata de participare la ultimele alegeri pentru Camera inferioară a oscilat în jurul valorii de 50%.

Secţiile de votare trebuie să îşi închidă porţile la ora 20:00 (11:00 GMT), iar primele prognoze, bazate pe sondajele la ieşirea de la urne, sunt aşteptate imediat.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
2
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
jd vance donald trump
4
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
"La fiecare meci!" Neluțu Varga și-a anunțat decizia la miezul nopții, după CFR - U Cluj 3-2
Digi Sport
"La fiecare meci!" Neluțu Varga și-a anunțat decizia la miezul nopții, după CFR - U Cluj 3-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski confirmă dorința americanilor ca războiul să se încheie până în vară: Vor exercita presiuni și vor un calendar clar
Sanae Takaichi
Alegeri anticipate în Japonia: Cum a ajuns Sanae Takaichi cea mai populară figură politică înainte de votul de duminică
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru realegerea lui Orban, aflat în dificultate în sondajele din Ungaria: „Viktor muncește din greu”
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt problemele menționate de autorități
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor: „Ingerințele ruse au fost evidențiate de rapoarte NATO”
Recomandările redacţiei
KTO Rosomak next to the Concrete barriers that are part of Poland's East Shield fortification at Poland's border with Russia in Dabrowka
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina...
protest motru caldura
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru...
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
colectie tablouri valcov
Arta confiscată în „Dosarul Tablourilor”, pentru care fostul ministru...
Ultimele știri
Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord va organiza la sfârșitul lui februarie cel de-al nouălea congres
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Cine a fost românul care a băgat spaima în oamenii de fotbal pe timpul comuniștilor. Era considerat „mâna...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cine e dinamovistul care l-a impresionat pe Gigi Becali: „E cel mai inteligent!”
Adevărul
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este...
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă