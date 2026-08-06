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Trei factori care pot amâna instalarea demenţei. Descoperirile făcute de un nou studiu

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Foto: Profimedia
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Oamenii de ştiinţă susţin că au identificat trei factori de sănătate la vârsta mijlocie care pot amâna instalarea demenţei pentru mai bine de un deceniu. Conform unui studiu, menţinerea unei tensiuni arteriale normale, absenţa diabetului de tip 2 şi renunţarea la fumat între vârstele de 45 şi 65 de ani au fost asociate, în medie, cu aproape 13 ani suplimentari de viaţă fără demenţă.

Cercetarea a sugerat, de asemenea, că, indiferent de numărul de factori de risc pe care îi prezentau persoanele, femeile trăiesc mai mult fără demenţă decât bărbaţii, iar persoanele de rasă albă au mai mulţi ani fără demenţă decât cele de culoare, scrie News.ro.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista medicală Neurology.

Cercetătorii de la NYU Langone Health au analizat datele din studiul "Atherosclerosis Risk in Communities" (ARIC), care a început în 1986 şi a urmărit evoluţia unor americani pe parcursul a câteva decenii, până la vârste înaintate, măsurând factorii de risc vascular şi incidenţa demenţei la vârsta de mijloc.

În noua analiză, cercetătorii au studiat 12.409 persoane cu o vârstă medie de 56 de ani, care nu sufereau de demenţă. Participanţii au fost evaluaţi în funcţie de trei factori de risc: hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 şi fumatul. Ulterior, aceştia au fost urmăriţi timp de aproximativ trei decenii, perioada medie de urmărire fiind de 26 de ani.

În acest interval, 3.008 persoane au dezvoltat demenţă, iar 5.238 au decedat fără a dezvolta această afecţiune.

Cei care nu prezentau niciunul dintre cei trei factori de risc au trăit fără a dezvolta demenţă cu aproape 13 ani mai mult decât cei care îi prezentau pe toţi trei.

Studiul a arătat că persoanele care nu sufereau de diabet, nu aveau hipertensiune arterială şi nu fumau la începutul studiului au avut, în medie, cu 30,1 ani mai mulţi ani fără demenţă.

În acelaşi timp, cei cu un singur factor de risc au avut 26,3 ani în plus, cei cu doi factori au avut 21 de ani, iar cei cu trei factori au avut puţin peste 17 ani.

"Constatările noastre sugerează că oamenii trebuie să evite în mod activ aceşti factori la vârsta de mijloc, ca strategie de menţinere a sănătăţii creierului pentru mai mult de un deceniu", a declarat cercetătorul principal, dr. Josef Coresh, director al Institutului pentru Îmbătrânire Optimală de la Universitatea din New York (NYU) Langone.

"Sperăm că aceste rezultate vor încuraja oamenii să renunţe la fumat şi să-şi monitorizeze cu atenţie sănătatea vasculară începând cu vârsta de 45 de ani".

Se estimează că numărul persoanelor care suferă de demenţă la nivel mondial se va tripla aproape, ajungând la 153 de milioane până în 2050. Cu toate acestea, experţii consideră că aproape jumătate din cazurile de demenţă la nivel mondial ar putea fi prevenite sau amânate.

Cercetările anterioare au sugerat că abordarea a 14 factori de risc modificabili, începând din copilărie şi continuând pe tot parcursul vieţii, ar putea preveni sau amâna 45% din cazurile de demenţă, chiar şi în contextul în care oamenii trăiesc mai mult.

Editor : A.P.

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