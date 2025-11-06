Live TV

„Din priviri” - un volum despre autenticitate și vulnerabilitate, sub semnătura Mihaelei Nicola

Data publicării:
Mihaela Nicola

A fost lansat volumul „Din priviri” sub semnătura specialistei în comunicare Mihaela Nicola. Cel de al cincelea volum al său este ca o colecție cu momente sincere. „Din priviri” este despre autenticitate și vulnerabilitate. 

„A fost mai întâi o colecție de fotografii, o arhivă de fotografii realizate cu telefonul mobil în călătorii de-a lungul multor, multor ani. Mă descălțam pur și simplu și puneam pantofii în centrul fotografiei. Am imortalizat starea, locul, momentul, apusul, detaliul de arhitectură, peisajul, ceva-ul acela ce m-a impresionat.

Și mai apoi, pentru că eu sunt mai apropiată de cuvinte decât de fotografie, a venit etapa firească, împreună cu editura Nemira, de a așeza texte care nu, nu sunt explicația fotografiilor, ci sunt enunțuri, mini-eseuri, aforisme, de fapt, stări și ele spontane.

Poți spune lucruri, poți împărtăși, poți chiar provoca, poți inspira, poți ghida, poți îndruma prin fotografii și cuvinte care nu te au pe tine în centru. Imaginea de arhivă, chestiunile păstrate în intimitate, răspunsul la întrebări importante, cumva digerate în timp și abia apoi împărtășite, constituie calea mai degrabă valoroasă pe termen lung”, a mărturisti Mihaela Nicola, cu prilejul lansării volumului.

