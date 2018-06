PASTILA DE LIMBĂ. Ce înseamnă expresia „Între Scila și Caribda”

Întâlnim expresia uneori în presă şi în spaţiul public: „între Scila şi Caribda”. Dar ce e cu expresia aceasta, de unde vine şi ce sens are?

În primul şi în primul rând, trebuie spus că Scila şi Caribda sunt localizate în apropierea Strâmtorii Messina, care desparte Italia continentală de Sicilia. Dintre ele, doar Scila figurează pe hărţi şi ca oraş (iar italienii îl scriu cu două „l”-uri), pe când Caribda e denumirea dată unui vârtej foarte periculos din apropierea ţărmului sicilian al Mediteranei.

Scila se află în sud-vestul Italiei, în provincia Reggio Calabria şi la nord de Parco Nazionale dell'Aspromonte, pe când Caribda se găseşte pe coasta Siciliei, la nord de oraşul Messina. Scila are o suprafaţă de 43 de kilometri pătraţi şi o populaţie care depăşea 5000 de locuitori la ultimul recensământ, pe când Caribda nu are identitate urbană sau rurală, fiind, cum spuneam adineauri, numele unei vâltori, al unui pericol care-i ameninţa pe navigatori şi pe corăbieri.

Scila era la rândul său o primejdie - nu oraşul în sine, ci un grup de stânci de la marginea oraşului, de care riscai să te ciocneşti dacă navigai prea aproape.

Expresia „între Scila şi Caribda” îşi are originile în mitologia greacă şi înseamnă „a fi obligat să alegi între două rele”, în aşa fel încât să ai dacă nu cât mai mult de câştigat, măcar cât mai puţin de pierdut.

În mitologia greacă, Scila şi Caribda sunt doi monştri pe care-i menţionează şi Homer când povesteşte despre expediţia marină a lui Ulise. Scila este fiica nimfei Crateis, are o înfăţişare fioroasă şi un brâu făcut din ţeste de câini. Caribda este considerată fiica lui Poseidon, zeul mării, şi a Geei, zeiţa pământului. Ea îşi petrece vremea ascunsă sub un smochin înalt, înghite de trei ori pe zi apa din strâmtoare şi o varsă la loc în mare, provocând în acest fel vârtejul atât de temut de marinari. Potrivit relatării lui Homer, Ulise, regele insulei Itaca, e silit să străbată Strâmtoarea Messina şi trebuie să decidă dacă va trece mai aproape de Scila sau de Caribda. Gândindu-se că navigarea prin dreptul Caribdei ar putea duce la scufundarea corabiei şi la înecarea întregului echipaj, Ulise alege să treacă aproape de Scila, unde pierde doar şase oameni. Altfel spus, Ulise face lucrul pe care-l facem şi noi în destule situaţii de viaţă: alege răul mai mic.

Cum spuneam, expresia „între Scila şi Caribda” poate fi întâlnită în media de astăzi, în editoriale, articole de opinie sau texte de analiză politică. Ea se apropie întru câtva de expresia „a fi între ciocan şi nicovală”, care are sensul de „a se afla într-o situaţie fără ieşire”. „A fi între Scila şi Caribda” înseamnă a avea ieşire, dar asta doar printr-o soluţie care presupune anumite pierderi.

Astfel, într-un comentariu făcut în 2012 despre Grecia la postul de Radio România Actualităţi, autorul comentariului spune următoarele: „Din păcate, Grecia se află acum între Scila şi Caribda, adică între troica de la Bruxelles (FMI, Comisia Europeană şi Banca Central Europeană), care îi impune măsuri drastice de austeritate, şi partidele politice care incită la protestele devenite, de altfel, aproape zilnice la Atena.”

Pe site-ul ziare.com, într-un text intitulat chiar „Între Scila şi Caribda” şi apărut în 2011, Horia Pană scrie următoarele: „Precum Ulise, care, obligat să străbată Strâmtoarea Messinei printre Scila şi Caribda, a ales să se lupte cu Scila, monstrul cu patru ochi, şase capete şi trei rânduri de colţi, decât să se confrunte cu Caribda, monstrul învârtejit în care i-ar fi fost înghiţită corabia cu totul, aşa şi politica românească bidecenală ne constrânge mereu să alegem dintre două rele pe cel mai mic. Şi noi, ca şi Ulise, scăpăm cu viaţă din încleştare, dar asta nu înseamnă nicidecum că ne-a fericit soarta.”

Expresia „între Scila şi Caribda” apare şi în prima strofă a cântecului „Wrapped Around Your Finger”, pe care-l interpreta trupa The Police în anii 1980: „You consider me the young apprentice / Caught between the Scylla and Charibdes. / Hypnotized by you if I should linger / Staring at the ring around your finger”. Ştiţi cântecul, nu? E celebru. Şi foarte frumos.

