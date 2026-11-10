Live TV

Dominic Fritz (USR) și Mișcarea SENS critică decizia președintelui de a interzice accesul unui jurnalist la conferințe de presă

Data actualizării: Data publicării:
cd
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, marţi seara, că libertatea presei nu este o favoare oferită unor jurnalişti, ci baza democraţiei, ca reacție la decizia președintelui Nicușor Dan de a interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă viitoare de la Palatul Cotroceni.

„Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnalişti, ci baza democraţiei”, a scris liderul USR, pe Facebook.

De asemenea, Mişcarea SENS a atras atenţia că, potrivit legii, autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.

„Avem cumva un preşedinte care a spus într-o conferinţă de presă live că nu doreşte să respecte legea? Citat din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. 'Articolul 19, alin (2): Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.' Aviz preşedintelui Dan: În ultima perioadă, în Occident, singurul care şi-a permis să restricţioneze accesul presei care îl critică a fost Donald Trump. Iar Justiţia americană le-a dat dreptate jurnaliştilor", au transmis reprezentanţii SENS, pe aceeaşi reţea de socializare.

Precizările vin după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la finalul conferinţei de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferinţele sale de presă, din cauza injuriilor pe care i le-a adresat. 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
5
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Digi Sport
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
george simion nicusor dan consultari cotroceni
Replica AUR pentru Nicușor Dan. Ce spune partidul despre protest și Călin Georgescu. „Ce respect pentru justiţie demonstrează?”
ovidiu vanghele
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la conferințele de presă de la Cotroceni
nicusor dan rade
Nicușor Dan a început să râdă când presa i-a cerut opinia despre Ilie Bolojan. Ce a răspuns în cele din urmă
sigla sri
Nicușor Dan a spus când va face numiri în fruntea serviciilor secrete
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru.
Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol, din luna octombrie. Încă nu s-a însurat cu Mirabela Grădinaru
Recomandările redacţiei
2026-11-10-0924
Nicușor Dan, conferință de presă maraton la Cotroceni, despre buget...
florin manole inquam george calin
Florin Manole, despre muncitorii străini din România: „Vin atât cât...
nicusor dan elbridge colby presidency ro
Nicușor Dan spune că oferta României pentru militarii SUA este...
florin manole octav ganea
Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește...
Ultimele știri
SUA ar putea construi o bază militară permanentă în Polonia. Pentagonul a dat undă verde, dar decizia finală îi aparține lui Trump
ANRE aprobă noi reguli pentru prosumatori. Este vizată și plata energiei electrice produse şi livrate în reţea
Armata Română va primi mai devreme două radare care pot detecta drone la joasă altitudine. Anunțul ministrului Apărării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună!
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...