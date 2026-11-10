Dominic Fritz (USR) și Mișcarea SENS critică decizia președintelui de a interzice accesul unui jurnalist la conferințe de presă

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, marţi seara, că libertatea presei nu este o favoare oferită unor jurnalişti, ci baza democraţiei, ca reacție la decizia președintelui Nicușor Dan de a interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă viitoare de la Palatul Cotroceni.

„Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnalişti, ci baza democraţiei”, a scris liderul USR, pe Facebook.

De asemenea, Mişcarea SENS a atras atenţia că, potrivit legii, autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.

„Avem cumva un preşedinte care a spus într-o conferinţă de presă live că nu doreşte să respecte legea? Citat din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. 'Articolul 19, alin (2): Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.' Aviz preşedintelui Dan: În ultima perioadă, în Occident, singurul care şi-a permis să restricţioneze accesul presei care îl critică a fost Donald Trump. Iar Justiţia americană le-a dat dreptate jurnaliştilor", au transmis reprezentanţii SENS, pe aceeaşi reţea de socializare.

Precizările vin după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la finalul conferinţei de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferinţele sale de presă, din cauza injuriilor pe care i le-a adresat.

Editor : B.E.