SUA ar putea construi o bază militară permanentă în Polonia. Pentagonul a dat undă verde, dar decizia finală îi aparține lui Trump

Pentagonul și-a exprimat acordul de principiu pentru înființarea unei baze militare americane permanente în Polonia, însă decizia finală urmează să fie luată de Casa Albă în luna decembrie. Anunțul a fost făcut marți, 10 noiembrie, de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, după o întâlnire cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth, relatează publicația ucraineană Evropeiska Pravda, citând postul polonez RMF24.

Ministrul polonez al Apărării, care ocupă și funcția de vicepremier, a declarat că discuția cu omologul său american a fost cea mai importantă întâlnire pe care a avut-o până acum în timpul vizitei sale în Statele Unite.

Kosiniak-Kamysz a subliniat că Polonia este un aliat-model al Washingtonului și un partener strategic al Statelor Unite, iar consolidarea prezenței militare americane reprezintă una dintre prioritățile guvernului de la Varșovia.

Potrivit oficialului polonez, primul subiect abordat în cadrul negocierilor a fost posibilitatea staționării permanente a trupelor americane pe teritoriul Poloniei.

Pentagonul a dat un semnal pozitiv. Decizia finală va fi anunțată în decembrie

Władysław Kosiniak-Kamysz a explicat că răspunsul primit din partea secretarului american al Apărării indică sprijinul Pentagonului pentru construirea unei baze militare permanente.

„La întrebarea mea despre situația deciziei privind prezența permanentă a trupelor americane, secretarul Hegseth a răspuns că totul merge în direcția bună. Din interpretarea noastră, acest lucru înseamnă că Pentagonul a dat undă verde pentru înființarea unei baze permanente a trupelor americane în Polonia”, a declarat ministrul polonez.

El a precizat însă că aprobarea Pentagonului nu reprezintă o decizie definitivă.

Hotărârea finală aparține Casei Albe și ar urma să fie anunțată în luna decembrie.

Polonia este pregătită să investească miliarde în noua bază americană

Ministrul Apărării a recunoscut că înființarea unei baze militare permanente va necesita investiții de mai multe miliarde din partea Poloniei.

Cu toate acestea, oficialul consideră că beneficiile pentru securitatea națională justifică efortul financiar.

„Nu sunt cheltuieli, ci o investiție în securitate. Cel mai puternic element de descurajare și, prin urmare, cel mai ieftin este prezența permanentă a militarilor americani în Polonia”, a subliniat Kosiniak-Kamysz.

Autoritățile poloneze consideră că staționarea permanentă a trupelor americane ar reprezenta o garanție suplimentară de securitate pentru țară.

Polonia vrea și rachete americane Tomahawk

Un alt subiect important al negocierilor dintre Kosiniak-Kamysz și Pete Hegseth a fost posibilitatea ca armata poloneză să utilizeze rachete americane de croazieră Tomahawk și sistemele de lansare aferente.

Potrivit ministrului polonez, Pentagonul a formulat și în această privință o recomandare favorabilă.

Totuși, decizia finală privind această solicitare trebuie să fie adoptată de Congresul Statelor Unite.

Rachetele Tomahawk sunt arme de croazieră cu rază lungă de acțiune, concepute pentru lovirea cu precizie a unor ținte aflate la distanțe considerabile.

Noua bază militară americană ar putea purta numele „Fort Trump”

Discuțiile privind construirea unei baze militare permanente în Polonia nu sunt noi.

La 3 iunie, ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz i-a transmis oficial șefului Pentagonului o propunere privind înființarea unei noi instalații militare americane pe teritoriul polonez.

Ulterior, la 17 septembrie, președintele american Donald Trump a declarat că au fost înregistrate progrese semnificative în direcția realizării proiectului.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat anterior că problema construirii bazei americane este deja rezolvată și că noua instalație militară va purta numele „Fort Trump”.

Cu toate acestea, declarațiile ministrului polonez al Apărării arată că proiectul mai are nevoie de aprobarea oficială a Casei Albe.

O decizie favorabilă în luna decembrie ar reprezenta un nou pas în consolidarea cooperării militare dintre Statele Unite și Polonia, într-un moment în care securitatea flancului estic al NATO rămâne o prioritate pentru autoritățile de la Varșovia.

Editor : Sebastian Eduard