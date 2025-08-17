Live TV

DNSC: Care sunt cele mai răspândite expresii care pot demasca un atac de tip phishing

Data publicării:
Phishing
Foto Profimedia

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici şi publică o serie de expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.

„Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici pentru a obţine acces la date sensibile, credenţiale sau informaţii financiare. De cele mai multe ori, mesajele par a proveni din surse de încredere, folosesc un ton urgent şi solicită acţiuni rapide precum accesarea unui link, descărcarea unui fişier sau completarea unor date personale”, au transmis, joi, oficialii DNSC.

Aceştia publică şi o listă cu expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.

„Vă recomandăm să verificaţi cu atenţie adresa expeditorului, nu accesaţi linkuri suspecte şi nu transmiteţi niciodată informaţii personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Activaţi autentificarea multifactor (MFA) acolo unde este posibil şi raportaţi orice tentativă suspectă către autorităţile competente”, mai transmis spedcialiştii în securitate cobernetică.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
profimedia-1011858694
5
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Jumătate din București a rămas fără apă caldă, după o avarie majoră...
profimedia-1029959073
Emmanuel Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere...
nicusor dan
„Ia uite ce v-a cules mami”. Nicușor Dan s-a filmat cu familia la...
Ultimele știri
Actorul britanic Terence Stamp, celebru pentru rolul Generalului Zod din „Superman”, a murit la 87 de ani
Acuzația Moscovei la adresa serviciilor secrete ucrainene: pensionare păcălite să participe în atacuri kamikaze asupra solidaților ruși
Mesajul ministrului Dragoş Pîslaru pentru părinți: Banii de pe cardurile educaţionale pot fi cheltuiți doar până pe 31 august
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie cu telefonul in mana pe canapea
DNSC trage un semnal de alarmă: tentativele de fraudă prin telefon se înmulțesc. Cum îți poți proteja datele personale
frauda
DNSC: Campanie frauduloasă care promovează o aşa-zisă platformă de investiţii de stat, asociată în mod fals cu Ministerul Finanţelor
atac cibernetic avertizare
DNSC a detectat şi gestionat 101 atacuri de tip ransomware anul trecut
Hand with smart phone
Încă o tentativă de fraudă telefonică, semnalată de DNSC. Infractorii se folosesc de numele unei instituții la care puțini s-ar aștepta
anaf
Nouă tentativă de înșelăciune online: Un site fals imită identitatea ANAF, încercând să colecteze ilegal date personale
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Companie aeriană, acuzată că a „uitat” două pasagere cu dizabilități. Ce s-a întâmplat după ce femeile au...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...