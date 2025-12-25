A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru rolurile sale din seriale TV populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, anunță BBC.

Actorul de comedie a murit luni, în locuința sa din Los Angeles, după ce a urmat un tratament împotriva cancerului începând cu anul 2022, relatează BBC, citând surse din presa americană.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin, ci doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea”, a declarat familia sa într-un comunicat postat pe rețelele de socializare. Acesta și-a „trăit viața din plin, cu bucurie și exuberanță”, se mai arată în mesajul familiei.

Primul său rol de televiziune a fost în The George Wendt Show (1995), unde l-a interpretat pe fratele personajului principal. De asemenea, a avut un rol recurent în Murphy Brown, între anii 1995 și 1997.

În 1998, a jucat rolul lui Joe Mayo în Seinfeld, o gazdă de petreceri cunoscută pentru faptul că le delega invitaților săi sarcini dintre cele mai dificile.

La sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, a avut apariții în seriale precum The King of Queens, Friends, That '70s Show și House. Totuși, Finn a fost probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui Bill Norwood din The Middle, personaj pe care l-a interpretat pe parcursul a opt sezoane, între 2011 și 2018.

În afara rolurilor de pe ecran, Finn a fost un artist de improvizație și a predat la Universitatea din Colorado, unde a fost profesor asociat. A făcut parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase persoane, numită Beer Shark Mice.

„Pat a instruit, s-a împrietenit și a mentorat nenumărați studenți de-a lungul anilor; cu greu ai putea găsi pe cineva care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”, a mai scris familia sa.

Pat Finn lasă în urmă soția, pe Donna, și cei trei copii ai lor.

