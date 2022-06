FOTO Cum arată Ryan Gosling în rolul lui Ken, celebrul iubit al păpușii Barbie. Imaginea a devenit virală

Prima imagine făcută publică cu Ryan Gosling în rolul lui Ken, din filmul „Barbie”, a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Fotografia, cu un Ryan Gosling în rolul iubitului din plastic bronzat și tonifiat al lui Barbie, i-a luat pe nepregătite pe fanii actorului, care s-au declarat impresionați de schimbare.

În fotografie, pe un fundal roz, Gosling apare cu un păr blond, decolorat, și purtând o vestă de blugi, care lasă la vedere trupul lucrat, dar și pielea bronzată, aproape portocalie.

Ryan Gosling, în vârstă de 41 de ani, joacă alături de Margot Robbie, în vârstă de 31 de ani, într-un film live-action despre legendara păpuşă Barbie, produsă de compania Mattel.

Ryan Gosling în rolul lui Ken, celebrul iubit al păpușii Barbie. Foto: Profimedia

Filmul, care va fi lansat în cinematografe pe 21 iulie 2023, prezintă povestea tinerei Barbie, care este expulzată din ţinutul fictiv Barbie Land întrucât nu reuşeşte să se ridice la înălţimea aşteptărilor locuitorilor acestuia.

Margot Robbie în rolul păpușii Barbie. Foto: Profimedia

Greta Gerwig şi Noah Baumbach au scris scenariul acestui film, care va fi produs de studioul Warner Bros.

Anterior, actriţa Margot Robbie a spus că spectatorii vor vedea "ceva complet diferit" faţă de ceea ce se aşteaptă în mod normal de la un film despre celebra păpuşă.

Actorul Ryan Gosling este cunoscut pentru rolurile interpretate în numeroase filme de mare succes, precum "La La Land", "Blue Valentine", "Drive", "The Ides of March", "Blade Runner 2049" şi "First Man". Starul canadian are în palmares un Glob de Aur, primit în 2017 pentru rolul din "La La Land", şi două nominalizări la Oscar, primite în 2007 şi 2017 pentru interpretările din filmele "Half Nelson" și "La La Land".

Editor : A.P.