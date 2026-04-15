Live TV

Video Surse. Premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni. Discuții cu Nicușor Dan înaintea ședinței PSD privind guvernarea

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin în contextul în care PSD urmează să decidă, peste doar câteva zile, dacă iese sau nu de la guvernare. 

Potrivit informațiilor Digi24, discuțiile dintre premier și președinte au durat aproximativ două ore. Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare. 

În perioada următoare, Nicușor Dan va avea discuții și cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și cu liderul USR, Dominic Fritz. 

Conducerea PSD urmează să aibă o ședință luni, 20 aprilie, pentru a decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. În acest moment, principala problemă a social-democraților este premierul Ilie Bolojan. Astfel, printre scenariile luate în calcul este retragerea sprijinului politic pentru Bolojan, fie retragerea miniștrilor din Guvern, pentru a-l forța pe premier să demisioneze. 

La finalul lunii martie, președintele Nicușor Dan a transmis că partidele din Coaliție „ne-au dat ocazia să ne obişnuim” cu certurile, precizând că, pe plan administrativ, lucrurile funcţionează și se iau decizii pentru guvernarea țării. Șeful statului a subliniat, însă, că varianta unui guvern minoritar nu este cea mai fericită în acest moment. 

Citește și: VIDEO Bătaie într-un sediu AUR: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Mi-am dat viața pentru partid”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sepsi?! Laszlo Dioszegi a dezvăluit totul după ce Peter Magyar l-a învins pe Viktor Orban...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Ce pensie trebuie să ai ca să pui și bani deoparte? Mâncarea costă 1.000 lei. Facturile: 550, medicamente: 320
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...