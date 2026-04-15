Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin în contextul în care PSD urmează să decidă, peste doar câteva zile, dacă iese sau nu de la guvernare.

Potrivit informațiilor Digi24, discuțiile dintre premier și președinte au durat aproximativ două ore. Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

În perioada următoare, Nicușor Dan va avea discuții și cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și cu liderul USR, Dominic Fritz.

Conducerea PSD urmează să aibă o ședință luni, 20 aprilie, pentru a decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. În acest moment, principala problemă a social-democraților este premierul Ilie Bolojan. Astfel, printre scenariile luate în calcul este retragerea sprijinului politic pentru Bolojan, fie retragerea miniștrilor din Guvern, pentru a-l forța pe premier să demisioneze.

La finalul lunii martie, președintele Nicușor Dan a transmis că partidele din Coaliție „ne-au dat ocazia să ne obişnuim” cu certurile, precizând că, pe plan administrativ, lucrurile funcţionează și se iau decizii pentru guvernarea țării. Șeful statului a subliniat, însă, că varianta unui guvern minoritar nu este cea mai fericită în acest moment.

