Live TV

Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria

Data actualizării: Data publicării:
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Din articol
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a reacționat dur la adresa lui Péter Magyar, devenind primul lider străin care îl critică după alegerile din Ungaria, pe fondul declarațiilor acestuia despre rolul lui Vladimir Putin în relațiile politice din regiune.

Aleksandar Vučić a reacționat dur la adresa lui Magyar, calificând drept „prostii” și „stupide” comentariile acestuia potrivit cărora Putin ar juca rolul de „naș” pentru liderii autoritari, scrie Euronews. Premierul desemnat al Ungariei a susținut că liderul rus ar trage sforile și în Serbia.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la urne, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán. Orbán și Vučić au menținut relații politice strânse pe tot parcursul acestei perioade.

Vorbind luni seară la televiziunea publică sârbă, Vučić a respins declarațiile anterioare ale lui Magyar, pe care le-a catalogat drept „stupide”, după ce liderul ungar a sugerat că știe cine orchestrează alianța politică dintre Orbán, premierul Slovaciei, Robert Fico, și Vučić.

„Știu exact ce se întâmplă în Serbia și știu, de asemenea, ce fel de legături există între guvernul Orbán și Serbia condusă de Vučić, precum și între Robert Fico din Slovacia și Viktor Orbán”, a declarat Magyar într-o conferință de presă, luni. „Știu, de asemenea, în linii mari, cine se află în spatele acestor lucruri, cine este nașul din spatele acestor mari prietenii”, a adăugat el.

Vučić a răspuns dur într-un interviu acordat televiziunii publice sârbe: „A spus că știe cine se află în spatele relațiilor dintre Orbán, Fico și Vučić. Și îl întreb: cine este? Hai, răspunde-mi!”.

„Nu are nicio idee, sugerând că ar putea fi Putin. Dacă nu m-ar preocupa relațiile cu maghiarii din țara noastră și cu Ungaria însăși, aș spune că declarația lui este prostească și iresponsabilă”, a adăugat acesta.

„A greșit când a crezut zvonurile presei tabloide”

În aceeași conferință de presă, Magyar a abordat și descoperirea unor explozibili în apropierea conductei de gaz TurkStream din Serbia, în apropierea graniței cu Ungaria, calificând incidentul drept o posibilă operațiune sub „steag fals”.

„În timpul campaniei electorale a avut loc o operațiune care a părut un atac de tip steag fals”, a spus Magyar. „Viitorul meu guvern va investiga exact ce s-a întâmplat și dacă pericolul a fost real”, adăugând că nu exclude posibilitatea ca amenințarea să fi fost una autentică.

Autoritățile sârbe au anunțat, pe 5 aprilie, că două pungi cu explozibili au fost găsite în apropierea conductei, care transportă gaz natural rusesc către Ungaria.

Vučić a declarat că ancheta va fi finalizată, iar concluziile vor fi comunicate lui Magyar. „Aceste concluzii vor arăta că a greșit când a crezut zvonurile presei tabloide”, a spus Vučić.

În ciuda schimbului dur de replici, ambii lideri și-au exprimat dorința de a menține relații bilaterale bune. Vučić i-a transmis, de asemenea, lui Magyar un mesaj de felicitare după alegerile de duminică.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
george simion
3
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
viktor orban peter magyar
4
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
5
Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța...
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jean-Noel Barrot
Putin şi-a pierdut „calul troian” în UE odată cu înfrângerea lui Orban în alegerile din Ungaria, spune ministrul francez de externe
simion aur inquam george calin
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”
India: Former US Secretary Of State Hillary Clinton Attends Mumbai Climate Week 2026
„O înfrângere răsunătoare pentru Putin”: Reacția lui Hillary Clinton după victoria opoziției în Ungaria
Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin, dacă președintele rus l-ar suna. „Voi răspunde la telefon”
JD Vance și Viktor Orban, la Budapesta, in mijlocul unui miting electoral inconjurat i de oameni cu steagul ungariei
Prima reacție a administrației SUA la înfrângerea lui Viktor Orban. Ce spune JD Vance despre succesorul acestuia, Peter Magyar
Recomandările redacţiei
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Meteorologii anunță când încep să crească temperaturile în toată...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Înalta Curte de Casație și Justiție judecă astăzi contestațiile din...
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Conflictul a provocat „cel mai...
casa-radio
România a câștigat arbitrajul privind proiectul Casa Radio. Ministrul...
Ultimele știri
Trump și-a comandat produse fast food la Casa Albă și i-a dat 100 de dolari bacșiș livratoarei. Scopul scenetei regizate
O companie din industria cimentului, condamnată pentru finanțarea terorismului. Bani pentru ISIS și Frontul al-Nusra
Efectele războiului din Iran: Exporturile de baterii ale Chinei au explodat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Lidl intră peste telecom: abonamentele ieftine care pot pune presiune pe Digi și alți operatori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partnera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...