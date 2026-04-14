Traian Băsescu a spus într-o intervenție telefonică la Digi24 că Peter Magyar este „o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban”. De asemenea, fostul președinte a afirmat că viitorul premier al Ungariei este „un suveranist în sufletul lui” și că nu crede că va schimba „mare lucru” în țara vecină, cu excepția îndeplinirii celor 27 de jaloane pentru a atrage fondurile europene, la „care are dreptul”.

Întrebat dacă un personaj ca Peter Magyar ar putea să apară și în România, Traian Băsescu a spus că acest lucru nu este posibil.

„Acest Magyar este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban. Numai că este puțin mai tânăr, dar este naționalist, este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană și m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republici în Moldova”, a spus fostul președinte la Digi24.

„De asemenea, este un suveranist în sufletul lui. Nu cred că va schimba mare lucru. Un singur lucru se va schimba - va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro de Comisia Europeană de care are nevoie și are dreptul la ele” a adăugat Traian Băsescu.

Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei

Publicația The Times i-a făcut un portret liderului opoziției de la Budapesta care a pus capăt domniei de 16 ani a lui Viktor Orban și care s-a angajat să combată corupția și să refacă relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană.

„Este un catalizator, o scânteie cu o energie motivațională incredibilă”, a declarat candidatul Tisza Zsolt Hegedus, un chirurg care a lucrat în Marea Britanie și speră să aducă practicile britanice din domeniul sănătății în Ungaria într-un potențial guvern condus de Magyar.

Spre deosebire de rivalul său Orban, care a crescut în sărăcie, Magyar are în familie un judecător și un fost președinte al Ungariei și a fost crescut în cartierul deluros Buda din Budapesta.

Avansând în ierarhia partidului Fidesz al lui Orban, i s-au acordat posturi în consiliile de administrație ale unor întreprinderi de stat, a fost trimis la Bruxelles ca diplomat și s-a căsătorit cu Judit Varga, viitoare ministră a justiției.

La Bruxelles și-a arătat latura polemică, a spus un diplomat al UE care l-a văzut regulat la ședințe până în 2018.

