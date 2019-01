GLOBURILE DE AUR 2019. Lista câștigătorilor și surprizele

Globurile de Aur 2019 au venit cu o surpriză. În ciuda predicțiilor că filmul „A Star Is Born” al lui Bradley Cooper, în care actorul, regizor și scenarist, face pereche cu Lady Gaga, ar fi marele favorit, pelicula a plecat acasă doar cu premiul pentru cel mai bun cântec („Shallow”). În schimb, Rami Malek și „Bohemian Rhapsody” au fost câștigători, în ciuda controverselor stârnite. Însă marele câștigător al serii este filmul biografic „Green Book”, care a obținut trei premii.

„Bohemian Rhapsody” este cel mai bun film al anului în viziunea celor o sută de membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood. Iar Rami Malek, care îl interpretează pe Freddie Mercury, a primit Globul de Aur pentru rol principal masculi, spre marea surpriză a criticilor şi jurnaliştilor. Marele favorit era considerat „A Star is Born", cu Lady Gaga şi Bradley Cooper, însă acesta a obţinut doar premiul pentru cea mai bună melodie.

Globul de Aur pentru rol principal feminin i-a revenit lui Glenn Close, pentru rolul din drama The Wife. Ea o interpretează pe soţia unui scriitor narcisist care primeşte Nobelul pentru literatură.

„Green Book” - bazat pe povestea adevărată a unui pianist negru care porneşte în turneu prin America anilor 60 - a primit Globul de Aur pentru cea mai bună comedie şi pentru cel mai bun scenariu. Iar Mahershala Ali a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar în acest film. El mai are deja în palmares un Oscar primit la aceeaşi categorie, acum doi ani, pentru filmul "Moonlight".

Globul de Aur pentru cea mai bun regie merge anul acesta la mexicanul Alfonso Cuaron, pentru coproducţia mexicano-americană "Roma". De asemenea, pelicula a primit şi premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Era favorită la această categorie.

Fără nicio surpriză, Christian Bale şi-a adjudecat trofeul la categoria cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din filmul Vice, în care a intrat în pielea politicianului american Dick Cheney, vice-președinte al lui George W. Bush.

Britanica Olivia Colman a fost răsplătită cu Globul de Aur la categoria cea mai bun actriţă într-o comedie pentru rolul reginei Ana a Marii Britanii din "The Favorite".

Regina King a primit Globul de Aur cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru interpretarea din drama romantică "If Beale Street Could Talk".

"Spiderman - Into the Spider-Verse" a luat premiul pentru cel mai bun film de animaţie.

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR LA GLOBURILE DE AUR 2019

CINEMATOGRAFIE:



Cel mai bun film-dramă: "Bohemian Rhapsody"



Cel mai bun film - comedie/musical: "Green Book"



Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron ("Roma")



Cel mai bun actor într-un film-dramă: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")



Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Christian Bale ("Vice")



Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Glenn Close ("The Wife")



Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Olivia Colman ("The Favourite")



Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Green Book")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King ("If Beale Street Could Talk")



Cel mai bun scenariu: "Green Book"



Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz ("First Man")



Cel mai bun cântec original: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt - single-ul "Shallow" din filmul "A Star Is Born")



Cel mai bun film străin: "Roma"



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Spider-Man: Into the Spider-Verse"



Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jeff Bridges





TELEVIZIUNE:



Cel mai bun serial-dramă: "The Americans"



Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Kominsky Method"



Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Richard Madden ("Bodyguard")



Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Michael Douglas ("The Kominsky Method")



Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Sandra Oh ("Killing Eve")



Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")



Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")



Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")



Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Patricia Arquette ("Escape at Dannemora")



Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Ben Whishow ("A Very English Story")



Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Patricia Clarkson ("Sharp Objects")



Premiul onorific Carol Burnett: Carol Burnett.

Filmul despre ascensiunea trupei Queen a fost premiat la categoriile „cea mai bună film - dramă” şi „cel mai bun actor în rol principal”.

„Roma” al lui Alfonso Cuaron s-a impus la categoriile „cel mai bun film într-o limbă străină” şi „cel mai bun regizor”.

Cât priveşte aria de televiziune, „The Americans” al FX a fost desemnat „cel mai bun serial - dramă”, în timp ce producţia Netflix „The Kominsky Method” a fost aleasă „cel mai bun serial - comedie”.

Christian Bale mulțumește... Satanei

Filmul „Vice” al lui Adam McKay, o dramă despre fostul vicepreşedinte Dick Cheney, cu Christian Bale, Sam Rockwell, Steve Carell şi Amy Adams în distribuţie, a primit cele mai multe nominalizări - 6.

Bale a fost premiat pentru interpretarea sa şi a mulţumit „Satanei” pentru inspiraţia pe care i-a dat-o. Premiat pentru a doua oară cu Glob de Aur (primul trofeu l-a primit pentru „The Fighter”, care i-a adus şi un Oscar), Bale a mulţumit mai întâi soţiei lui, apoi a spus: „Mulţumesc, Satana, pentru că m-ai inspirat să joc acest rol”. Actorul a glumit, spunând că următorul rol pe care îl va interpreta va fi al lui Mitch McConnell, liderul majorităţii din Senatul american.

Drama muzicală „A Star Is Born”, cu Lady Gaga și Bradley Cooper, şi pelicula regizorului mexican Alfonso Cuarón „Roma” sunt cotate cu cele mai mari şanse la ediţia din 2019 a Globurilor de Aur, care inaugurează sezonul premiilor de la Hollywood şi anticipează mult râvnitele premii Oscar, aşteptate la sfârşitul lunii februarie, relatează Agerpres.

Cele mai bune filme și cei mai buni actori pentru Globurile de Aur 2019 au fost nominalizați la 6 decembrie 2018 Foto: Guliver/Getty Images

Cea de-a 76-a gală de decernare a Globurilor de Aur va avea loc duminică, 6 ianuarie, la hotelul Hilton din Beverly Hills, începând de la ora locală 17.00 (01.00 GMT, 3:00, ora României), şi va fi prezentată de actorii Sandra Oh („Grey's Anatomy”, „Killing Eve”) şi Andy Samberg.

„Vice”, cele mai multe nominalizări

Pronosticurile pentru aceste premii sunt însă delicate, în condiţiile în care, spre deosebire de ceremonia de acordare a Oscarurilor sau de alte astfel de competiţii, nu profesioniştii din industria filmului sunt cei care votează, ci cei aproximativ 100 de membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA).„Globurile de Aur sunt renumite pentrulor şi tocmai aceasta le face atât de interesante. În acest an însă, toate nominalizările la cele mai importante categorii au merite extraordinare, aşadar se poate întâmpla orice”, a declarat pentru AFP Paul Dergarabedian, analist pentru societatea de specialitate comScore.

Chiar dacă pelicula Vice, un film biografic în care Christian Bale interpretează rolul politicianului american Dick Cheney, a primit cele mai multe nominalizări - şase - la Globurile de Aur 2019, în ultima lună, majoritatea experţilor de la Hollywood pariază pe A Star Is Born, pe care îl cotează cu cele mai multe şanse la trofeele acordate la ediţia din acest an.



„A Star is Born” este cel de-al treilea remake al filmului original din 1937, iar versiunea realizată în 1976 a fost deja premiată la Globurile de Aur. Filmul spune povestea muzicianului de country Jackson Maine, interpretat de Bradley Cooper, care se îndrăgosteşte de o tânără cântăreaţă, Ally, jucată de Lady Gaga. În timp ce Jackson se luptă cu dependenţa de droguri, alcool şi cu problemele de sănătate, Ally se lansează în cariera de cântăreaţă. Pelicula marchează atât debutul regizoral al lui Bradley Cooper cât şi primul film în care actorul îşi demonstrează abilităţile vocale, talentul de compozitor şi de muzician.

Bradley Cooper sau Rami Malek?

Nominalizat la categoria „cel mai bun actor într-o dramă”, Bradley Cooper se află într-o competiţie strânsă cu Rami Malek, care s-a remarcat în special datorită interpretării rolului lui Freddie Mercury, solistul trupei Queen, în „Bohemian Rhapsody”.



Chiar dacă prudenţa se menţine, Globul de Aur pentruar trebui să meargă la „Roma” al mexicanului Alfonso Cuarón (premiat cu Oscar pentru „Gravity” în 2014), care concurează şi la categoria. „Cuarón beneficiază de o avalanşă de critici elogioase pentruşi, dacă ar fi să numim un favorit pentru această ediţie a Globurilor, acesta este”, a estimat Dergarabedian. La categoria „cel mai bun regizor”, mexicanul va concura cu veteranul(„BlacKkKlansman”), dar şi cu(„Green Book”),(„Vice”) şi, însă şi pe site-ul specializat GoldDerby, şi la casele de pariuri, Cuarón îl întrece pe Bradley Cooper în ceea ce priveşte pronosticurile.La categoria, interpretarea lui, de nerecunoscut în rolul lui Dick Cheney, îi poate aduce acestuia un trofeu la Globurile de Aur.Însă la categoria, care a divizat profund critica, va avea de înfruntat concurenţi cu greutate, precum pelicula, cu prestigiosul tandem Viggo Mortensen şi Mahershala Ali,, cu trio-ul de actriţe Olivia Colman, Rachel Weisz şi Emma Stone, şi mult aşteptatul

Emily Blunt, care preia rolul dădacei cu puteri magice, la 54 de ani după Julie Andrews, se va afla în competiţie cu Olivia Colman la categoria cea mai bună actriţă într-o comedie/musical. La aceaşi categorie, dedicată actorilor, duelul final se va da probabil între Christian Bale şi Mortensen, notează AFP.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează atât cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică, cât şi cele mai apreciate producţii pentru televiziune - din ce în ce mai populare şi, prin urmare, din ce în ce mai creative şi mai profitabile.

