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Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului

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Simina Tănăsescu.
Simina Tănăsescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Întâlnirea din biroul lui Mircea Abrudean „Momentul, locul și poziția instituțională” CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

CCR precizează că președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, nu a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan cauze aflate pe rolul Curții, după informațiile apărute în presă despre o întâlnire între cei doi în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Curtea nu neagă însă că întâlnirea a avut loc. Precizarea vine cu trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterile privind sesizările de neconstituționalitate referitoare la Legea integrității și după ce deputatul PSD Mihai Fifor a cerut explicații publice.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, transmite CCR.

Întâlnirea din biroul lui Mircea Abrudean

Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea a avut loc în timp ce Abrudean era plecat la Cluj.

Contextul întâlnirii este legat de faptul că, peste trei zile, CCR urmează să reia dezbaterile asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind Legea integrității.

Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut Curții să explice în ce împrejurări a avut loc întâlnirea și care au fost temele discutate.

„Potrivit informațiilor apărute astăzi în presă, președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, președintele PNL, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea nu a fost anunțată public și a avut loc cu numai trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterea asupra Legii integrității”, a scris Fifor, vineri, pe Facebook.

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El a amintit că legea a fost contestată printr-o sesizare comună a 27 de senatori PNL și USR, precum și separat de președintele Nicușor Dan.

„Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și, mai ales, care au fost temele discutate. Nu prin «surse». Nu prin explicații strecurate presei. Oficial”, a afirmat deputatul PSD.

„Momentul, locul și poziția instituțională”

Fifor susține că problema nu este faptul că doi demnitari s-au întâlnit, ci „momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați”.

„Vorbim despre președinta Curții Constituționale, cu numai trei zile înaintea unei decizii importante, și despre liderul PNL, partid ai cărui senatori se numără printre autorii sesizării aflate pe masa judecătorilor constituționali. Iar discuția a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, la rândul său unul dintre liderii PNL. Este enorm”, a declarat parlamentarul.

El a cerut să se precizeze cine a solicitat întâlnirea, de ce a avut loc în acel moment și dacă a fost discutată, direct sau indirect, sesizarea privind Legea integrității.

„Sunt întrebări legitime, iar opinia publică are dreptul la răspunsuri clare”, a mai spus Fifor.

CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

Curtea Constituțională a amânat pentru luni, 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

Președintele Nicușor Dan a susținut, în sesizarea publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, că actul normativ a fost adoptat de Parlament cu încălcarea unor norme și principii constituționale.

Una dintre criticile formulate vizează sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, introdusă în lege în legătură cu obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese.

„Cele două texte extind obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la «soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți», sub sancțiunea contravențională prevăzută la articolul II punctul 21”, arată sesizarea președintelui.

Nicușor Dan critică lipsa unor criterii obiective pentru stabilirea momentului în care o relație afectivă devine relevantă din punct de vedere juridic și susține că această formulare afectează previzibilitatea legii.

O sesizare împotriva actului normativ a fost depusă săptămâna trecută și de mai mulți senatori PNL și USR.

Editor : Ana Petrescu

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