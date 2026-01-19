Live TV

Beijingul atacă Washingtonul pe tema Groenlandei. „Îndemnăm SUA să înceteze să folosească ameninţarea chineză”

SUA vs China
Autoritățile de la Beijing au respins luni afirmațiile Statelor Unite potrivit cărora China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda, după declarațiile făcute de președintele Donald Trump. Ministerul de Externe Guo Jiakun acuză Washingtonul că folosește așa-numita „amenințare chineză” pentru a-și justifica interesele geopolitice, relatează CNN, citată de News.ro.

„Îndemnăm SUA să înceteze să folosească aşa-numita «ameninţare chineză» ca pretext pentru a obţine avantaje egoiste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Guo Jiakun, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Beijing.

Reacţia Beijingului vine după ce preşedintele american a afirmat, sâmbătă, într-o postare amplă pe reţelele sociale, că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a contracara presupusele ameninţări venite din partea Chinei şi Rusiei în regiunea Arcticii şi pentru a dezvolta ceea ce el a numit „Domul de Aur”, un scut destinat protejării Americii de Nord împotriva rachetelor balistice.

Oficialul chinez a reiterat poziţia Beijingului în privinţa statutului Groenlandei şi a respins orice tentativă de instrumentalizare geopolitică a subiectului. „China şi-a exprimat poziţia cu privire la Groenlanda în multiple ocazii. Dreptul internaţional, susţinut de scopurile şi principiile Cartei ONU, este fundamentul ordinii internaţionale actuale şi trebuie respectat”, a adăugat Guo Jiakun.

Declaraţiile Chinei se înscriu într-un context mai larg de tensiuni geopolitice legate de Groenlanda şi de importanţa strategică a Arcticii, regiune în care marile puteri globale îşi dispută influenţa pe fondul schimbărilor climatice, al rutelor comerciale emergente şi al intereselor de securitate.

