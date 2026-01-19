Beijingul atacă Washingtonul pe tema Groenlandei. „Îndemnăm SUA să înceteze să folosească ameninţarea chineză”

Autoritățile de la Beijing au respins luni afirmațiile Statelor Unite potrivit cărora China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda, după declarațiile făcute de președintele Donald Trump. Ministerul de Externe Guo Jiakun acuză Washingtonul că folosește așa-numita „amenințare chineză” pentru a-și justifica interesele geopolitice, relatează CNN, citată de News.ro.

„Îndemnăm SUA să înceteze să folosească aşa-numita «ameninţare chineză» ca pretext pentru a obţine avantaje egoiste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Guo Jiakun, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Beijing.

Reacţia Beijingului vine după ce preşedintele american a afirmat, sâmbătă, într-o postare amplă pe reţelele sociale, că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a contracara presupusele ameninţări venite din partea Chinei şi Rusiei în regiunea Arcticii şi pentru a dezvolta ceea ce el a numit „Domul de Aur”, un scut destinat protejării Americii de Nord împotriva rachetelor balistice.

Oficialul chinez a reiterat poziţia Beijingului în privinţa statutului Groenlandei şi a respins orice tentativă de instrumentalizare geopolitică a subiectului. „China şi-a exprimat poziţia cu privire la Groenlanda în multiple ocazii. Dreptul internaţional, susţinut de scopurile şi principiile Cartei ONU, este fundamentul ordinii internaţionale actuale şi trebuie respectat”, a adăugat Guo Jiakun.

Declaraţiile Chinei se înscriu într-un context mai larg de tensiuni geopolitice legate de Groenlanda şi de importanţa strategică a Arcticii, regiune în care marile puteri globale îşi dispută influenţa pe fondul schimbărilor climatice, al rutelor comerciale emergente şi al intereselor de securitate.

Editor : Ș.A.