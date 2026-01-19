Live TV

Importanța Arcticii pentru „securitatea colectivă”, în centrul discuțiilor NATO - Danemarca - Groenlanda. Propunerea Copenhagăi

Data publicării:
mark rutte- Troels Lund Poulsen - Vivian Motzfeldt
Ministrul de Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt (în stânga), Mark Rutte (în mijloc) și Troels Lund Poulsen, ministrul Apărării din Danemarca. Foto: X/ Mark Rutte

NATO va continua să coopereze cu Danemarca şi Groenlanda în chestiuni legate de securitatea regiunii arctice, a spus luni secretarul general al alianţei militare, Mark Rutte, în urma unei întrevederi cu ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, şi cu ministrul de Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt.

„Am discutat despre importanţa Arcticii - inclusiv a Groenlandei - pentru securitatea noastră colectivă şi despre modul în care (Danemarca) îşi intensifică investiţiile în capacităţi cheie”, a anunțat șeful NATO pe X. „Vom continua să colaborăm ca aliaţi în aceste chestiuni importante”, a mai adăugat acesta, relatează CNN, conform News.ro.

Alianța Nord-Altantică și-a sporit capacitatea de descurajare şi apărare în nordul îndepărtat şi menţine deja o prezenţă constantă pentru a sprijini pacea şi stabilitatea şi pentru a proteja interesele comune ale Alianţei în regiune, se arată într-un comunicat transmis de NATO.

Aliaţii şi-au sporit investiţiile în capacităţi-cheie, Danemarca oferind un exemplu important, inclusiv prin achiziţionarea de mai multe drone de realimentare aer-aer, drone cu rază lungă de acţiune, avioane de patrulare maritimă şi avioane de vânătoare F-35, a mai arătat Alianța.

„Aliaţii vor continua să colaboreze pentru a se asigura că dispunem de ceea ce este necesar pentru a face faţă oricăror provocări la adresa securităţii noastre în fiecare parte a Alianţei”, se mai arată în comunicatul NATO .

În timpul întrevederii, ministrul danez al Apărării a declarat că el şi Motzfeldt au ridicat posibilitatea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda şi Arctica, potrivit agenţiei de ştiri Reuters. 

„Am propus acest lucru. Secretarul general al NATO a luat notă şi cred că acum putem stabili, sperăm, un cadru pentru modul în care acest obiectiv poate fi realizat”, a declarat Poulsen, citat de sursa menționată. „Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu ceea ce am discutat cu guvernul groenlandez”, a adăugat Poulsen.

Declarația acestuia vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat eforturile de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca, membră NATO, determinând Uniunea Europeană să ia în considerare adoptarea unor măsuri de ripostă. 

Liderii germani şi francezi au denunţat ca „şantaj” ameninţările lansate de Trump în weekend cu privire la aplicarea de noi tarife vamale ţărilor care se opun planurilor sale pentru insula arctică.

Mai mult, ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a sugerat că o misiune NATO „ar putea fi o cale de urmat”, întrucât liderul de la Casa Albă insistă că trebuie făcut mai mult pentru a respinge ameninţarea Chinei şi Rusiei la adresa Groenlandei. 

„Căutăm cea mai constructivă modalitate prin care am putea contribui la acest efort de consolidare a prezenţei Alianţei în nordul îndepărtat”, a spus el după o reuniune a miniştrilor nordici la sediul NATO din Bruxelles.

