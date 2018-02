Spielberg, criticat pentru că a dăruit regizorilor nominalizaţi la Oscar coşuri cu şampanie şi caviar

Andrew Bernstein, preşedintele Asociaţiei pentru protecţia animalelor (PETA), l-a criticat pe Steven Spielberg pentru a le fi dăruit regizorilor, nominalizaţi la cea de-a 90-a ediţie a premiilor Oscar, coşuri cu şampanie şi caviar, relatează vineri EFE.

Foto: Gulliver/Getty Images

Revista The Hollywood Reporter a dezvăluit că Spielberg, al cărui film 'The Post' a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film şi cea mai bună actriţă (Meryl Streep), a trimis coşuri cu şampanie şi caviar realizatorilor Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Jordan Peele şi Paul Thomas Anderson, nominalizaţi la categoria cel mai bun regizor, scrie Agerpres.



"Caviarul nostru preferat este cel vegan, sustenabil, şi care nu presupune cruzime faţă de animale", i-a scris Bernstein într-o notă adresată lui Spielberg.



"Este singurul pe care l-ar aproba E.T. şi BFG", adaugă preşedintele PETA, făcând aluzie la două celebre personaje fantastice care apar în filmele lui Spielberg.



El a profitat de asemenea de ocazie pentru a-i recomanda lui Spielberg să încerce caviarul vegan numit 'Cavi-art'.



Mâncarea vegan este, potrivit asociaţiei, cel mai bun mod de a ţine departe afecţiunile cardiovasculare, diabetul sau cancerul.



Pe de altă parte, Bernstein a precizat că actualele cunoştinţe privind tratamentul rezervat animalelor în industria alimentaţiei a făcut din "consumul de carne şi produse lactate un lucru ce ţine de perioada Jurasicului, referindu-se ironic la titlul unui alt film al lui Steven Spielberg, ('Jurassic Park').