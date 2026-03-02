Live TV

Galerie Foto „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!”. PETA și alte organizații cer o Săptămâna a Modei la Milano fără cruzime față de animale

protest milano saptamana modei
Blănurile naturale în industria modei Exemple internaţionale și declaraţii

Activiştii pentru drepturile animalelor şi-au intensificat presiunea asupra organizatorilor Săptămânii Modei de la Milano pentru a adopta o politică lipsită complet de blănuri naturale, în timp ce zeci de manifestanţi s-au reunit, duminică, în faţa spaţiului în care a avut loc defilarea casei Giorgio Armani.

Deşi grupul Armani a renunţat la blănurile naturale în urmă cu zece ani, activiştii speră că această influentă casă de modă va putea să îi convingă pe reprezentanţii Camerei naţionale a modei italiene (CNMI), care organizează Săptămâna Modei, să împiedice participarea brandurilor care folosesc blănuri naturale, informează AFP preluată de Agerpres.

Manifestaţia de duminică a fost una dintre numeroasele acţiuni desfăşurate în această săptămână la Milano de activişti internaţionali împotriva blănurilor naturale, reuniţi în cadrul Coaliţiei pentru abolirea comerţului cu blănuri (CAFT).

În spatele unei bariere şi purtând o banderolă cu mesajul „Săptămâna Modei de la Milano, treci la moda fără blănuri!”, activişti înzestraţi cu un megafon au strigat „Să vă fie ruşine pentru ceea ce faceţi!” în momentul ieşirii invitaţilor după defilarea casei Armani.

protest milano saptamana modei
protest milano saptamana modei
protest milano saptamana modei | Poza 1 din 10
protest milano saptamana modei
protest milano saptamana modei | Poza 2 din 10
protest milano saptamana modei
protest milano saptamana modei | Poza 3 din 10
protest milano saptamana modei
„Omul de peșteră" al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!" în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 10
„Omul de peșteră” al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!” în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images
A group of PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) activists dressed as "Cavemen" armed with clubs and wrapped in fake fur, protested in a flashmob, "Fur Belongs to the Stone Age!" during the opening of Milan Fashion Week , Womens collection Fall-Winter 2026-2027, in central Milan on February 24, 2025. | Poza 5 din 10
A group of PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) activists dressed as "Cavemen" armed with clubs and wrapped in fake fur, protested in a flashmob, "Fur Belongs to the Stone Age!" during the opening of Milan Fashion Week , Womens collection Fall-Winter 2026-2027, in central Milan on February 24, 2025. PETA demonstrated on the opening day of Milan Fashion Week to send the message that wearing the skins of tortured animals is decidedly prehistoric and to urge the National Chamber of Italian Fashion, the organizer of Milan Fashion Week, to follow the example of the London and New York fashion weeks by banning fur from its runways.,Image: 1077917147, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia
„Omul de peșteră" al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!" în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 10
„Omul de peșteră” al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!” în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images
Protestors hold signs reading "Ban fur" ahead of the Giorgio Armani womens
Protestors hold signs reading "Ban fur" ahead of the Giorgio Armani womens's ready-to-wear Fall/Winter 2026 collection fashion show as part of the Milan Fashion Week, in Milan on March 1, 2026.
Câteva persoane protestează împotriva blănurilor în afara prezentării colecției toamnă-iarnă 2026/2027 a casei italiene Giorgio Armani, în cadrul Săptămânii Modei de la Milano care are loc între 24 februarie și 2 martie 2026. Foto: ANSA / Profimedia Images | Poza 8 din 10
Câteva persoane protestează împotriva blănurilor în afara prezentării colecției toamnă-iarnă 2026/2027 a casei italiene Giorgio Armani, în cadrul Săptămânii Modei de la Milano care are loc între 24 februarie și 2 martie 2026. Foto: ANSA / Profimedia Images
„Omul de peșteră" al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!" în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 10
„Omul de peșteră” al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!” în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images
„Omul de peșteră" al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!" în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images | Poza 10 din 10
„Omul de peșteră” al PETA la Săptămâna Modei de la Milano: „Blănurile aparțin Epocii de Piatră!” în Piazza San Babila, în timpul Săptămânii Modei – Milano, Italia. Foto: Profimedia Images
,

Blănurile naturale în industria modei

Folosirea blănurilor naturale în industria globală a modei a scăzut puternic în ultimii ani, din cauza îngrijorărilor legate de actele de cruzime faţă de animale, a evoluţiei tendinţelor şi a apariţiei unor noi alternative sintetice.

Însă mai există şi excepţii notabile, precum Fendi (deţinută de grupul francez LVMH), ilustra casă de lux italiană, a cărei istorie este strâns legată de blănurile naturale.

Pierre-Emmanuel Angeloglou, directorul general al Fendi, este membru în consiliul de administraţie al CNMI alături de branduri precum Dolce & Gabbana şi Prada, care au renunţat deja la blănuri. Activiştii speră că aceşti creatori anti-blănuri îi vor putea convinge pe organizatorii Săptămânii Modei de la Milano să interzică blănurile naturale, aşa cum au procedat deja Săptămâna Modei de la Londra şi Săptămâna Modei de la New York.

Exemple internaţionale și declaraţii

Evenimente similare puţin mai modeste, precum cele de la Berlin, Copenhaga şi Amsterdam, au interzis şi ele blănurile naturale.

„Nu va fi casa Fendi cea care ne va ajuta să ne atingem obiectivul, căci ea nu are niciun interes să promoveze această cauză, însă alte mărci îşi vor putea aduce contribuţia”, a declarat Alberto Bianchi, în vârstă de 25 de ani, unul dintre organizatorii manifestaţiei.

Reprezentanţii CNMI, contactaţi de AFP, nu au răspuns solicitărilor de a face declaraţii pe această temă.

